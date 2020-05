ČAK JE I DOKTOR NESTOROVIĆ ŠOKIRAN: Odjednom je PUKLA BRANA, ljudi se ponašaju kao da se apsolutno ništa ne dogadja!

"Čak je i zastrašujuća malo brzina kojom ...sem starijih nekih ljudi koji su se šetali s maskama...moram priznati da je u autobusima malo ljudi, ali van toga ljudi se ponašaju kao da se apsolutno ništa ne dogadja, to je potpuno fascinantno", rekao je Nestorović u emisiji Radio televizije Srbije Četvrtkom u devet posvećene korona virusu.

Kako je rekao, "prošle nedelje u ovo vreme svi su bili šokirani, a sad odjednom je - brana pukla".

Zamenik direktora Instituta za javno zdravlje Batut Darija Kisić Tepavčević izjavila je da se "ne bi složila sa tim da izgledamo kao da se više i ne sećamo korona virusa". Kako je rekla, postoje razlozi zasnovani na epidemiloškim indikatorima zašto je došlo i do ukidanja vanredog stanja i postepenog vraćaja u svakodnevne aktivnosti".

"To apsolutno nije ona situacija od pre dva meseca, i ono što većina nas može da vidi jeste kako se ljudi ponašaju na otvorenim prostorima gde i nije toliko velika verovatnoća prenošenja ovog porouzrokovača i gde i nije neophodno nošenje maski", rekla je Kisić Tepavečević. Ona je rekla da je prava indikacija koliko smo odgovorni prema sebi je u zatvorenim prostorima - banakama, poštama, gradskom prevozu.

"Ako smo otišli, a sigurno jesmo i tokom ove i prethodne nedelje u takve zatvorene prostore, mogli smo da itekako da vidimo da praktično svi ponašaju u skladu sa preporukama", rekla je Kisić Tepavćević.

Zamenik direktora kliničko bolničkog centra Dragiša Mišović Predrag Savić je oceno da se "vidi da su u narodu značajno popustile te mere opreza".

On je rekao da su građani pre vremena zaboravili na korona virus ili, kako je naveo, želimo da mislimo da to više ne postoji, ali "mere opreza itektako treba da postoje". Sve opšte mere prevencije imaju značaja ali je on limitiran i baziran na ličnoj odgovornosti i savesti, podsetila je.

- Nemamo nekog policajca koji će da prati da li neko nosi masku ili ne. Kažnjavanje jeste poslednja instansta, ali se do sada nije pričalo o tome - rekla je dr Kisić Tepavčević.

