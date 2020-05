ISLAMISTI PRETE SMRĆU SRPKINJI IZ ČIKAGA: Devojčici zbog koje su izbačene LAŽI O RATU U BIH sada šalju JEZIVE poruke!

O gadostima, otvorenim pretnjama fizičkim povređivanjem, pa i smrću, Ranko Ristić, Katarinin otac, kaže, ne može ni da govori. Očekivao je reakcije na promenu udžbenika iz savremene istorije za srednje škole u distriktu Park Ridž, ali da će mu zbog toga život biti u opasnosti – nije. Ne želimo da reagujemo na isti način kao muslimani, gadostima i pretnjama za vreme Bajrama, sada je najvažnije da objasnimo školi šta se zapravo dešava, jer je uprava zatrpana mejlovima, u kojima se tvrdi da zapravo mi menjamo istoriju, kaže on za Sputnjik. Islamisti prete smrću Srpkinji, jer je rekla istinu o ratu „Nedavno se promenio i direktor, to je sada jedna žena koja baš i ne razume šta se desilo pre tri godine. A sve se desilo pre tri godine i to je završena priča. Promenili smo program, sporne informacije o ratu u BiH i to je to. Oni sada ne mogu ništa u vezi toga da urade, ali nova direktorka je dobila sigurno 50 pisama od svih bosanskih organizacija i od bosanskog konzulata. Ona njima odgovara na osnovu verzije koju oni njoj serviraju, a zatim sve to objavljuju u svojim medijima. U jednom od muslimanskih medija u SAD, portalu sejl.org, se pojavila i izjava generalnog konzula Bosne i Hercegovine Elvira Resića, da "istina o ratu protiv Bosne nije pitanje lične interpretacije, već je utvrđena pravosnažnim presudama međunarodnih sudova i vrlo precizno definisana rezolucijama američkih parlamenata“.

foto: Privatna Arhiva, serbiantimes.info

U tekstu se dalje napominje da je konzul uputio pismo upravi Emerson škole i upoznao je sa ovim informacijama.

Katarinin otac spremio odgovor Katarinin otac pripremio je odgovor za konzula i zatražiće prijem kako bi mu uručio dokumente koji potvrđuju da su iz udžbenika izbačeni isključivo lažirani istorijski podaci, da je Srbija napala Bosnu i Hercegovinu i izvršila genocid u kome je ubila 200.000 Bošnjaka, da je Slobodan Milošević osuđen za genocid nad Bošnjacima, a objašnjeno je i da Sveti Sava, Tesla, Vlade Divac i Novak Đoković nisu srpske ratne vođe koji su počinili genocid u Bosni. „Bosanski konzulat nije samo muslimanski, taj konzulat ovde predstavlja i mene koji sam iz BiH, tako da smo već informisali i ambasadora Bosne i Hercegovine. To je sve sada u procesu“, kaže nam Ristić. On dodaje da je i u srpskim medijima izašlo nekoliko članaka o Katarini i njenoj akciji koji su pozitivni, ali nemaju pravu vezu sa ovom temom, što može biti veoma opasno i poništiti čitav trud oko toga da buduće generacije u Americi saznaju pravu istinu o ratu u BiH. Zato apeluje na srpske medije da budu oprezni.

„Ako počnemo da širimo temu u globalu, bojim se da će se izgubiti vrednost ovoga što smo uradili. Naš cilj je da do promene školskog programa dođe u više distrikta, da izmenimo barem neke laži. Ako počnemo da optužujemo jedni druge, i da rat opisujemo divljacima koji nam prete, a koji ga nisu ni videli, mislim da će naš rad da se izgubi u svemu tome“, kaže Ristić. Bez straha od internet ratnika On dodaje da se za sada još nije obratio policiji, jer se, kako kaže, ne plaši internet ratnika, ali ako se pretnje nastave, to će svakako učiniti. Dobio je i puno pisama podrške srpskih organizacija i uopšte ljudi koji nude pomoć njegovoj porodici, a na pitanje kako je Katarina, koja još ide u srednju školu, primila pretnje, odgovara;

„Veoma, veoma me je iznenadila. Ona je u suštini jedna stidljiva devojčica, nije glasna, ona se ne eksponira, ali je jako inteligentna i odličan je đak. Mislio sam da će se uplašiti, međutim, nije, nije odgovorila ni na jednu poruku, ali je uradila skrinšotove i to čuva“, kaže Ristić i dodaje da će učiniti sve da njegov odgovor na pretnje i nove laži ne izazove i novu mržnju.

Kurir.rs/Sputnjik

Foto privatna arhiva/serbiantimes.info

Kurir