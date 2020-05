DOKTOR NESTOROVIĆ: Evo, ja se nisam uplašio što sam pored Vučića! Zbog hajke mi je ćerka rekla: Ubiće te na ulici!

Pulmolog prof. dr Branimir Nestorović kaže da je ceo život radio da bi u ovako teškom epidemiološkom trenutku, kao što je koronavirus, dao svoj doprinos Srbiji. Međutim, dodaje, to su mnogi politizovali i pokušali da zloupotrebe, a da njega linčuju.

- Bilo mi je interesantno... juče nešto čitam, napljuvali su me da sam pseudonaučnik, kao da pričam budalaštine. Čak su rekli:"zastrašujuće je kad on počne da priča, ljudi ga slušaju!". Ja ne znam za koga je zastrašujuće i šta je zastrašujuće.

Ne znam da sam ja zastrašujući. Ljudima se ne sviđa ni kad te gleda neko, ni kad ne gleda. Evo, ja se nisam uplašio što sam pored predsednika. A nisam se učlanio, on može sad da potvrdi - rekao je Nestorović.

Upitao je zašto čovek mora da bude član partije da bi pomogao svojoj zemlji u kritičnom momentu.

- Ovo je bio treći svetski rat, ljudi! Videćete kad se završi epidemija korone. Ceo život sam radio za to i ceo život sam se spremao za to i sad fama "kao ja neću, ja ne volim Vučića", kakva je to ludost, bože me oprosti. Postoji neki trenutak kad ne može da se politički orijentiše prema koroni.

Kakva je to ludost, to je bla opasnost za celu zemlju. Ja to ne razumem, mora neko da mi objasni. Verovatno ja nemam dovoljno mozga - rekao je Nestorović. On je gorovio i o inicijativi da se Lekarska komora Srbije (LKS) izjasni o njegovim nastupima kao člana Kriznog štaba za suzbijanje koronavirusa.

- Ovo je treći put da pokušavaju da mu uzmu licencu. Nisam zabrinut. Medicinski fakultet u Beogradu ima 600 i nešto ljudi, a njih sedmoro... Da je potpisalo bar 50 ljudi, to bi me nateralo da razmišljam - naveo je Nestorović. Dodao je da se samog početka se vodila kampanja protiv njega. - Bilo mi je interesantno što mi se javio ogroman broj pacijenata, ljudi koji su rekli da će praviti demonstracije - rekao je Nestorović i dodao da postoji jedan broj ljudi koji je bio nesrećan što se nismo raspali kao država. - Vrlo sam ponosan na ono što sam radio poslednja tri meseca. Ljudi se slikaju sa mnom kao da sam neka zvezda.

Ćerka mi je rekla: "Ubiće te na ulici" kad je čitala komentare o meni na društvenim mrežama.

Napadali su me i da sam rekao "smešan virus", a onda ti isti tvrde da smo predugo bili zaključeni jer virusa nije ni bilo.

To je sad jedan potpuno obrnut princip - rekao je Nestorovič. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je Nestorović toliko dece izlečio i da ne treba da ga bude briga šta kažu oni koji su kritikovali fontanu na Slaviji.

Kurir