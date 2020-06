DR DARIJA O BROJU PREMINULIH OD KORONE: Umrli nisu brojke, to su stvarni ljudi! Svi podaci su lako proverljivi

"Podaci koje smo objavljivali koliko je ljudi do sada u Srbiji preminulo od kovida 19 su lako proverljivi, ta evidencija se striktno i precizno vodi, tu nema mesta senzacionalizmu. Ovakve statistike se ne vode samo kod nas, nego i svuda u svetu. Molim sve da obrate pažnju da to nisu samo brojke, to su stvarna lica sa porodicama, naši sugrađani, naše komšije..."

Ovo za Kurir kaže epidemiolog i članica Kriznog štaba Darija Kisić Tepavčević koja se osvrnula na navode u pojedinom delu javnosti da je broj preminulih od Kovida 19 znatno veći od zvanično prijavljenih.

Ilustracija foto: EPA / Stephanie Lecocq, Nemanja Nikolić, Zorana Jevtić, Shutterstock

- Za svaku preminulu osobu postoji neposrednim, osnovni i prethodni uzrok smrti. I ranije smo na mnogobrojnim konferencijama za medije objašnjavali da postoji razlika u prijavljivanju umrlih, da li je nekome korona bila osnovni i neposredni uzrok smrti, a to znači da je osoba imala prateće komplikacije poput popuštanje funkcije disanje i drugih simptoma kovida. Ukoliko je neko dobio infarkt ili moždani udar dok je imao infekciju, to ne znači da je virus bio neposredni uzrok smrti! Nema senzacije nikakva, o svemu ovome kontinuirano pričamo i objašnjavamo - kaže dr Kisić za Kurir.

Ona napominje da prema svakom preminulom treba da se odnosimo sa poštovanjem, jer ne predstavlja puku brojku u epidemiji.

- Gubitak svakog ljudskog života je ogroman, bez obzira na uzrok, znate koliko je svakom lekaru teško da saopšti porodici da im je neko preminuo, to su intimni i potresni trenuci. Tu nema mesta senzacionalizmu.

(Kurir.rs)

Kurir