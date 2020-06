KREĆETE U GRČKU 1. i 2. JULA, A NISTE POPUNILI ONLAJN OBRAZAC: Evo da li ćete imati problema na granici

Za grupe koje u Grčku krenu 1. i 2. jula neće biti problem ukoliko ne stignu da popune novi obrazac koji mora da bude star 48 sati i predstavnicima Jute kolege iz Grčke obećale su da će to uvažiti, kaže direktor Nacionalne asocijacije turistickih agencija (Juta) Aleksandar Seničić.

Od 1. jula putnici koji u Grčku dolaze avionom, morem ili kopnom, moraće da popune poseban obrazac najmanje 48 sati pre ulaska u tu zemlju na osnovu kojeg će dobiti poseban bar kod (QR).

Seničić objašnjava da se radi o davanju uobičajenih podataka i da se ovog puta to radi online.

"Biće malo problematičan taj ulaz i popunjavanje formulara s obzirom na to da je ovo novo i da za putovanje 1. ili 2. jula već kasnimo 48 sati, ali imamo uveravanja od kolega iz Grčke da to neće biti problem za grupe koje krenu na put tada i da će biti tolerancije za to", rekao je Seničić.

Formular se može naći na sajtu vlade Grčke i imaju ga sve turističke agencije, a takođe će biti i na sajtu Jute.

Kako je navedeno, ne dobija se odmah QR kod već povratni mejl koji je elektronski generisan, a u narednih nekoliko sati stiže i QR kod koji je personalizovan i dovoljan za svakog ko popuni formular.

Seničić kaže da za Tursku, Egipat, Tunis i Španiju nema posebnih protokola i da se uzorkovano testiranje sprovodi u svim ovim zemljama.

Ističe da do sada rezultati nisu pokazali da ima pozitivnih kao i da niko od putnika nije u karantinu.

