SRBI NAGRNULI DA KUPUJU STANOVE: Tržište nekretnina se oporavilo, dnevno i 50 novih kupaca!

Tržište nekretnina u Srbiji u potpunosti se oporavilo nakon vanrednog stanja zbog epidemije koronavirusa, cene stanova prema, rečima stručnjaka, kod nas nisu pale „ni za dinar”, za razliku od ostatka sveta, a trenutno se najskuplje prodaju nekretnine na Novom Beogradu, Vračaru i Starom gradu, gde kvadrat ide i preko 3.000 evra.

Otpor koroni

Dodatnu zanimljivost predstavlja i to što se većina stanova u Srbiji kupuje za keš, a zbog policijskog časa i zabrane kretanja koji su bili na snazi nekoliko meseci, porasla je potražnja i za kućama s dvorištem u pojedinim prigradskim naseljima.

Licencirani agent za prodaju nekretnina Ana Spasić kaže za Kurir da trenutno na tržištu ima više kupaca nego prodavaca.

- Nakon ove velike nesreće koja nas je sve zadesila i pada prometa nepokretnosti zbog korone, nastavili smo tamo gde smo stali, a cene uopšte nisu pale, kao, recimo, u Americi. U nekim delovima Beograda kao što su Stari grad i Vračar cene su čak i skočile. U Srbiji imamo više onih koji nekretnine plaćaju u kešu nego što ih kupuju na kredit, a čak i prema podacima katastra, 70 odsto nekretnina u našoj zemlji se kupuje u gotovini - kaže Spasićeva i objašnjava da vlada i velika potražnja za malim stanovima:

- Ljudi koji kupuje stan na kredit obično traže manje stanove, a svaki treći kupac iz unutrašnjosti traži manju stambenu jedinicu. Dosta se traže stanovi i na Novom Beogradu. Takođe, porasla je potražnja za kućama, placevima i vikendicama, i to najviše na Voždovcu, u delu ispod Avale, ali sve zavisi, naravno, od infrastrukture.

Jače cene

Dragan Jovanović, direktor jedne agencije za nekretnine, kaže da i dalje postoji hronični nedostatak nekretnina, i da dnevno imaju i po 50 novih potencijalnih klijenata:

- Tržište je stabilno, a čak smo imali i više prodaja po malo „jačim cenama”. Ne može da se da prosečna cena kvadrata u Beogradu, jer mnogo zavisi i od lokacije, od veličine, strukture strana, starosti gradnje... Na Novom Beogradu cene se kreću od 1.200 evra po kvadratu pa sve do 3.000 u novogradnji, a najtraženiji su ovi novi kompleksi, kondominijumi, dok je na Vidikovcu kvadrat od 1.100 do 1.400 evra. Nakon vanrednog stanja neke banke su pooštrile kriterijume za davanje kredita za određene delatnosti, ali NBS je nedavno donela odluku da je učešće sada smanjeno sa 20 na 10 odsto. To bi trebalo malo da olakša poslovanje.

Prosečne cene kvadrata u Beogradu foto: Shutterstock 5.000 € Senjak, Dedinje

3.000 € Vračar novogradnja, Dorćol, Stari grad

3.000 € Novi Beograd novogradnja

2.000 € Stari grad, Vračar starogradnja

2.000 € Savski venac

1.600 € Banovo brdo

1.300 € Vidikovac

1.200 € Novi Beograd starogradnja

1.000 € Mirijevo, Palilula, Rakovica Cene kvadrata po Srbiji 2.000 € Novi Sad centar novogradnja

1.000 € Novi Sad periferija

900 € Kragujevac

850 € Niš

700 € Kraljevo

450 € Leskovac

400 € Vranje

POVOLJNIJI ZAKUP ZBOG KORONE Propao „stan na dan” foto: Shutterstock Predrag Stajić, koji vodi jednu beogradsku agenciju za nekretnine, kaže da vlada nedostatak stanova i da se sve što je interesantno na tržištu vrlo brzo proda. - Ono što je stalo je izdavanje stanova na dan, jer nema gostiju iz inostranstva. Malo je pala cena zakupa stanova jer su se mnogi s dnevnog preorijentisali na mesečno izdavanje. Kad je reč o kupoprodaji, na Donjem Dorćolu i Vračaru kvadrat se kreće od 2.000 do 3.000 evra, dok je kvadrat u Rakovici, na Paliluli, Zvezdari oko 1.100 evra.

