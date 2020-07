JU AR A BLEK KRAVA?! Šokantan ispad doktorke u KC Vojvodina! Evo šta je rekla studentkinji iz Irske! GORE MREŽE (VIDEO)

NOVI SAD - Doktorka KC Vojvodine, navodno jedna od specijalista interne medicine, izvređala je devojku iz Irske inače studentkinju Medicinskog u Novom Sadu.

foto: Facebook Printscreen

Incident se dogodio u ponedeljak, kada je doktorka u liftu zatekla studentkinju i rekla joj da napusti lift zbog korone. Nakon što joj je devojka rekla da se već vozila liftom s drugim ljudima i da ne razume zašto mora da iz njega izađe doktorka joj je na engleskom jeziku rekla: ’’You go out because corona is now. You go out! F**k you!’’

Nedugo potom u lift je ušla još jedna osoba, a izvređana devojka je doktorku upitala zašto sa njom nema problem. Doktorka joj je tada rekla: ’’With you I have a problem because you are a black krava.’’ (Sa tobom imam problem jer si crna krava).

foto: Facebook Printscreen

Snimak ovog incidenta na društvenim mrežama izazvao je lavinu negativnih komentara. Kako se nezvanično saznaje, studentkinja iz Irske je trenutno na razmeni studenata u Novom Sadu, a dobila je veliku podršku javnosti koja ponašanje dr Šćekić smatra u najmanju ruku neumesnim i traži reagovanje nadležnih zbog njenih rasističkih izjava.

(Kurir.rs/Facebook/Foto: Facebook Printscreen)

Kurir