VAKCINA PROTIV GRIPA SPAS KOD DRUGOG TALASA KORONE: Nošenje maski biće obavezno još veoma dugo!

Epidemija koronavirusa u Srbiji ponovo se razbuktava poslednjih dana, raste i broj obolelih i pacijenata na respiratoru, a prema rečima stručnjaka, najgori scenario bio bi da se drugi talas kovida 19 na jesen spoji sa sezonskih gripom. Zato lekari savetuju da je najbolja zaštita od drugog talasa, za početak, vakcina protiv sezonskog gripa, ali i da će nošenje maske biti obavezno još veoma dugo.

foto: Tanjug/Sava Radovanović

Direktor Infektivne klinike Kliničkog centra u Beogradu Goran Stevanović upozorio je da od zajedničkog ponašanja svih građana zavisi kakva će nam biti jesen po pitanju obolevanja od virusa.

Virus ne slabi

- Neki od naših sugrađana misle da je obolevanje od koronavirusa nešto što se dešava nekom drugom. Od toga kako se svi zajedno budemo ponašali, zavisi kakva će nam biti jesen. Preventivno vakcinisanje protiv virusa gripa pre sezone preporučljivo je kako bi se smanjile šanse za obolevanje od virusa - rekao je Stevanović.

foto: Beta/Vlada Srbije/Slobodan Miljević

Imunolog Srđa Janković upozorava da virus očigledno nije oslabio i da novo pogoršanje nastupa već sada, iako smo očekivali da dođe na jesen.

- Pored koronavirusa, od koga preti opasnost i na jesen, tu je i sezonski grip. Vakcinacija je apsolutno poželjna kada je reč o sezonskom gripu. Ako imamo dve bolesti koje će nas udariti na jesen, kod gripa imamo situaciju da je vakcina bezbedna, ali delotvornost je delimična. Kada bi se svi vakcinisali i oni kojima je vakcina preporučena, kolektivno ćemo steći zaštitu od gripa, a kada udare i korona i grip, imamo spremnu odbranu barem od jednog protivnika. Vakcine za koronu neće biti još najmanje godinu dana - objasnio je dr Janković i dodao da je dominantan i put zaražavanja:

Svi ugroženi

- Ono što možda najviše plaši u vezi sa virusom jeste element neizvesnosti. Iako smo zdrave osobe, neki od nas, a niko ne zna ko može da izvuče deblji kraj zbog neke predispozicije, i ne znamo kolika je naša otpornost u svim aspektima imunosistema.

foto: Beta / Milan Obradocvić

Epidemiolog dr Predrag Kon je ranije naglasio da nošenje maski nije pitanje hoću-neću, već je pitanje obaveze koja će trajati jako dugo, sve do proleća sledeće godine.

- Virus nam je jasno rekao: nema sezone kod mene, kod mene je situacija da idem i preko leta i preko zime, u bilo koje godišnje doba. Ovo će biti talasasto, ponovo ćemo imati pad, čim dođe do opuštanja, biće rasta i biće tako sve do dolaska vakcine. A ako ne dođe vakcina, moraćemo svi, a kad kažem svi, mislim više od pola nas, da se zarazimo - izjavio je Kon za medije i naglasio da „maske ostaju kao zaštita do daljeg“.

LEKARI IZ ENGLESKE Biće i treći i četvrti talas Vodeći lekar iz Birmingema upozorio je da se zemlja može suočiti sa četiri talasa koronavirusa i naglasio strašnu štetu za medicinsku profesiju. Šabi Ahmad, konsultant iz oblasti urologije u bolnici Sendvel, rekao je da veruje da bi novi talasi mogli da uslede tokom narednih meseci i potencijalno godina koje su pred nama. - Biće drugi talas, treći talas i četvrti. Ovo neće nestati. Virus će se nastaviti da se kreće na različite načine i različitim sredstvima. Treba samo da naučimo da se zaštitimo - rekao je Ahmad.

KAKO SE PRIPREMITI vakcinacija protiv sezonskog gripa preporučena za sve

obavezno nošenje zaštitnih maski

podizanje imuniteta

izbegavanje masovnih skupova

odlaganje planiranih slavlja

odlaganje planiranih poseta

Kurir.rs/ Jelena Pronić Foto: Shutterstock

Kurir