DOK VI PRAVITE HAOS NA IZMAKU SMO SNAGE Poruka sestre sa Banjice: Ne želim da se razbolite jer neće imati ko da vas leči

Nakon demonstracija u Beogradu, ali i u drugim gradovima, na društvenim mrežama oglasili su se zdravstveni radnici i poslali potresne poruke upozorenje, koje su izazvale veliko interesovanje u javnosti.

Medicinska sestra iz kovid centra na Banjici Branka Nestorović napisala je potresnu poruku svima koji, kako kaže, prave haosu u gradu, razbijaju i šire zarazu, dok ona i njene kolege rade bez slobodnog dana, nisu sa svojom decom i porodicom i strepe da se i sami ne zaraze.

- Kažu, izdržite, a mi smo na izmaku snage! Naš znoj niko ne vidi, kao ni suze naše dece! Bolnica je puna, intenzivna nega pred kolapsom, toliko da nemaju više gde da smeste pacijente na respiratorima! Prvi put u životu žalim što sam zdravstveni radnik. Ne želim vam da se razbolite i dođete na „Banjicu“, zato što, čini mi se, neće imati ko da vas leči - napisala je ona u objavi na Fejsbuku.

Muke s kojima se sada susreću zdravstveni radnici opisala je i dr Danijela Musulin, koja po 12 sati radi u kovid ambulanti u Novom Sadu:

- Smena je 12 sati na nogama, samo toalet, i to jedva, mokrile smo u odelima, a ispred kovid ambulante kolona bolesnih, jadni i mi i oni, sve češće ne jedemo, sve se manje smejemo... Plakala bih... Ne valja ovo. Ne smem napisati koliko procenata ljudi preživi respirator. Vas je puno, a nas malo i mi se razboljevamo od te iste korone. Ljudi, uozbiljite se, nigde bez maske, kakva matura, punoletstvo, svadba, ručkovi, bazen - napisala je Danijela.

DRAGAN JOKSOVIĆ

Protesti idealni za koronu

Nekadašnji načelnik Nacionalnog centra za kontrolu trovanja na VMA, toksikolog Dragan Joksović ocenio je da su na protestima u Beogradu „stvoreni najbolji mogući uslovi za razvoj svih prisutnih infekcija koje se u tom trenutku tu nalaze“. Komentarišući bacanje suzavca na protestima, on je za N1 upozorio da u situacijama kakve su se desile proteklih dana, kad se ne nose maske, a dođe do obilnog lučenja suznica ili pljuvačke, „vrata za koronu su otvorena“, kao i da će se to „obilno platiti u narednim danima“.