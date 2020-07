NOVA REALNOST MASKE MORAMO NOSITI SVUDA: Od petka važe nove mere kriznog štaba ODNOSE SE I NA DECU

Maske preko nosa i usta od sada će nam biti realnost svuda - u zatvorenom, ali i otvorenom prostoru ako se ne može obezbediti distanca od najmanje 1,5 metara između ljudi, a moraće da ih nose čak i deca, najnovije su pooštrene mere kriznog štaba radi zaštite od koronavirusa.

Takođe, na teritoriji cele Srbije, bez obzira na to da li je u određenoj opštini ili gradu proglašena vanredna situacija, zabranjena su okupljanja na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru za više od deset ljudi. Za vreme boravka na javnim mestima, između okupljenih mora postojati distanca od 1,5 metara, odnosno svaka osoba mora zauzimati minimum četiri kvadrata, odlučili su članovi kriznog štaba.

Nove mere počinju da važe od sutra, saopštila je Vlada Srbije i još jednom apelovala na sve građane da poštuju sve donete mere zarad sopstvenog zdravlja i zdravlja svojih najbližih.

Obezbediti distancu

- Ukoliko bi svi građani pri svakom izlasku iz kuće konstantno nosili zaštitnu masku, takva mera bila bi ekvivalentna zabrani kretanja jer na takav način sprečavamo epidemiološki rizične kontakte i sprečavamo širenje koronavirusa - navodi se u saopštenju.

Zamenica direktora Instituta „Batut“ Darija Kisić Tepavčević objasnila je na konferenciji kriznog štaba da je maska obavezna kad je nemoguće obezbediti dovoljnu distancu, primera radi, u redovima ispred banke, pošte, apoteke, na autobuskim stajalištima... dok je u ostalim slučajevima preporuka da se maske nose i na otvorenom. To se, dodala je, ne odnosi na osobe iz iste porodice. Na pitanje na koji se uzrast odnosi obavezno nošenje maski, Kisić je primetila da starosna granica ne postoji, odnosno da nijedan uzrast nije bezbedan, tako da bi maske trebalo da nose i najmlađi:

Rizici za najmlađe

- S tim što se roditeljima najmlađe dece preporučuje da ih i ne dovode u situacije u kojima bi dete bilo pod povećanim rizikom, a to znači da ne idu u redove, tamo gde je povećan broj ljudi...

Odluku da i mališani moraju da nose maske ona je obrazložila i time što se pokazalo da i najmlađi u ovom naletu kovida 19 imaju ozbiljniju kliničku sliku nego što je to bio slučaj proletos.

- Od 14. juna do 14. jula najveći broj hospitalizovanih osoba uzrasta je od 30 do 39 godina, njih 24,14 odsto. Potom ide grupa od 40 do 49 godina, a gotovo 20 odsto ima od 20 do 29 godina. Najveći procenat hospitalizovanih pripada grupi od 20 do 49 godina - rekla je ona.

Pokrajinski sekretar za zdravlje Zoran Gojković je dodao da se distribucija zaraženosti koronom pomera prema mlađima, što govori u prilog tome da oni imaju više kontakata i manje poštuju protivepidemijske mere.

Rekao je da je ono što je opasno i čega se struka najviše boji to da mlađe osobe, koje sada učestvuju u 65 odsto ukupnog broja obolelih, ostvaruju kontakte sa svojim roditeljima, bakama i dekama, pa će to voditi ka povećanju broja starijih obolelih koji mogu imati ozbiljne posledice.

Dr Kisić Tepavčević je rekla da će privatne laboratorije koje budu ispunjavale minimalne zahteve Svetske zdravstvene organizacije moći da rade PCR testiranja.

- U ovom momentu sedam privatnih laboratorija je podnelo zahtev da radi PCR testiranja, a njima će biti dostavljen set kriterijuma koje moraju da ispune - rekla je ona i dodala će privatne laboratorije moći da rade i serološke testove.

Zoran Gojković Protesti doprineli rastu broja zaraženih Pokrajinski sekretar za zdravlje Zoran Gojković rekao je da podaci pokazuju da su protesti verovatno doprineli porastu broja zaraženih ove nedelje. - Na primeru Novog Sada, na dnevnom nivou od juče je broj novozaraženih preko 80, a do prošle nedelje bilo je između 50 i 60 - rekao je on odgovarajući na pitanje Kurira da li postoje podaci o vezi protesta i rasta broja novozaraženih. Dr Darija Kisić Tepavčević je dodala da je u ovom trenutku u Beogradu za oko 30 odsto više mlađih koji su pozitivni na koronavirus: - Pošto su bila zabranjena sva okupljanja više od 10 osoba, nije bilo većih proslava, kafići su radili skraćeno, onda je svako drugo okupljanje bez maski bilo potencijalno mesto zaražavanja.

Dnevni presek Umrlo 11, zaražen još 351 l U poslednja 24 sata testirane su 8.393 osobe, od kojih je 351 pozitivna. U istom periodu umrlo je 11 pacijenata, hospitalizovane su 234 osobe, a na respiratoru je trenutno 169 pacijenata. U Srbiji je od početka epidemije registrovano 19.334 zaraženih koronavirusom, a preminulo ukupno 429, saopštio je krizni štab.

Opametite se Nema dovoljno lekara da sve izleče l Bolnički kapaciteti u kojima se leče pacijenti oboleli od kovida su, blago rečeno, prenapregnuti, a medicinski kadar preopterećen i preumoran, upozorio je pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković: - Ne možemo da otvaramo nova odeljenja, ne možemo praviti bolnice za jedan dan. Nemamo ni toliko lekara koji mogu u kontinuitetu da rade kao što rade naši lekari već pet meseci. Neće biti dovoljno lekara da nam pruže pomoć ukoliko građani ne poštuju mere zaštite.

Radmila Briza

