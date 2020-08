BRUKA I SRAMOTA: Dežurao i u vanrednom stanju, a kad je oboleo, smanjili mu platu

Pre mesec i po dana dobio sam koronavirus, imao sam jako tešku kliničku sliku i obostranu upalu pluća, kovid 19 sam nekako preživeo, ali me je zato na radom mestu, nakon 12 godina bez dana bolovanja, dočekala smanjena plata, uprkos preporuci Vlade Srbije da se za odsustvo sa posla radi lečenja od ovog virusa isplati 100 odsto zarade.

Ovo za Kurir tvrdi defektolog Marko Rapaić (32), koji već 12 godina radi kao stručni saradnik na postdiplomskim studija na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (FASPER) u Beogradu.

Prema Rapaićevim rečima, on je redovno radio i dežurao po smenama na fakultetu, čak i za vreme vanrednog stanja u martu, sve dok 21. juna nije dobio prve simptome korone i otišao da se testira.

Troškovi lečenja

- Test je pokazao da sam pozitivan, otvoreno mi je bolovanje i upućen sam u samoizolaciju na 14 dana. Ali, 1. jula rendgen je pokazao da su mi zahvaćena oba plućna krila. Upućen sam u KBC Bežanijska kosa, ali je tamo bilo mnogo teških pacijenata, pa sam upućen na kućno lečenje i čak troškove nekih lekova, vitamina, suplemenata snosio sam - rekao je Rapaić i dodao da se vratio na posao čim mu su stigli negativni rezultati testova.

Međutim, iako je preporuka Vlade Srbije glasila da se zaposlenima obolelim od kovida zarada isplaćuju u 100 odsto obima, Marku su delovi plate počeli da stižu umanjeni.

Neverica

- S obzirom na to da sam uvek predano radio i da za 12 godina nisam imao ni dan bolovanja, obratio sam se dva puta dopisom sekretarki škole sa objašnjenjem cele situacije i verujući da je došlo do greške. Zamolio sam da fakultet zaštiti svoje zaposlene kojima je već dovoljno teško nakon ove opake bolesti i da uvaže ove preporuke Vlade na fakultetu. Na kraju sam otišao kod dekanke Snežane Nikolić, koja me je iskritikovala što sam se obratio prvo sekretaru, a ne njoj, i poručila da će mi biti isplaćeno samo zakonskih 65 odsto zarade - kaže Rapaić i dodaje:

- Ovde čak nije reč o novcu, već o odnosu prema ljudima u najtežim situacijama. Kada je bilo vanredno stanje, ja sam bio tu za fakultet, a gde su oni sada, bar platu da mi ne smanje.

Sekretarka škole nas je zamolila da pitanja u vezi sa ovim slučajem pošaljemo pismenim putem, ali odgovor do zaključenja ovog broja od fakulteta nismo dobili.

Ranka Savić Većina ne poštuje preporuke foto: Medija Centar Beograd Ranka Savić, predsednica Asocijacije slobodnih nezavisnih sindikata, kaže da je ovakvih slučajeva zapravo na desetine i da je sve trenutno na savesti poslodavca, što nije dobro. - Jedan deo poslodavaca, ko ima obraza i sredstava, isplaćuje zaposlenima koji su bili na bolovanju zbog korone 100 odsto zarade, dok većina ipak isplaćuje samo 65 odsto i tretira to kao obično bolovanje. Imali smo i slučajeve kada su poslodavci retroaktivno onima koji su ozdravljali uručivali da potpišu rešenje o godišnjem odmoru! Zato smo mi uputili zahtev Vladi gde smo tražili da se donese precizna uredba o „pravilima igre“, a ne da je svako tumači na svoj način - kaže Savićeva za Kurir.

