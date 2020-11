U TREĆEM TALASU ZDRAVI ZAVRŠAVAJU NA RESPIRATORU! Intervju, Dr Radmilo Janković: Sada su najugroženiji ljudi od 50 do 70 godina

Povećava se broj kovid pacijenata koji zahtevaju intenzivno lečenje i kiseoničku potporu, a u KC Niš već 13 ih je na respiratoru. Dok smo na vrhuncu prvog talasa, u martu i aprilu, uglavnom imali pacijente od 50 do 70 godina, pa i starije, i dosta njih s hroničnim bolestima, a u drugom, u julu, dosta mladih, sada imamo najviše pacijenata starosti od 50 do 70 godina koji nemaju značajnije komorbiditete, to jest pridružene bolesti. Najmlađi pacijent na mehaničkoj ventilaciji je iz Niša i ima 46 godina.

Zdravi su zbog korone završili na respiratoru, i to je karakteristika ovog trećeg talasa/pika?

- Da, tako je. Uglavnom su pre korone bili zdravi. To su ljudi srednjeg ka starije životnom dobu, od 50 do 70 godina, i najviše ih je s krajnjeg juga - iz Vranja, Preševa i Bujanovca. Čak 90 procenata njih i na respiratoru i u jedinici intenzivne nege su te starosne strukture. Ne verujem da su se oni direktno inficirali, već će pre biti da su mlađi prenosioci, a da ovi ljudi ozbiljnije obolevaju.

Dakle, mladi su superprenosioci?

- Oni su trenutno glavni problem u državi. Oni raznose virus. I njihovo kretanje, popodnevno, večernje. Tu ne mislim na škole, pa čak ni na fakultete, već na to što mladi virus donose posle večernjih okupljanja.

Ilustracija foto: EPA / RICCARDO ANTIMIANI

Korona i dalje razara čitav organizam?

- Nema nikakvih nagoveštaja da će biti drugačija klinička slika pacijenta u intenzivnoj u odnosu na onu u prethodna dva pika. To je klasična slika jedne sistemske bolesti koja počinje kao bolest pluća i pacijente dovodi kod lekara upravo zbog nedostatka daha. Ali onda se razvija kao sistemska bolest koja napada bubrege, jetru i ostale vitalne organe. I na kraju, smrtni ishod nikad ne nastupa samo zbog insuficijencije pluća, već zbog sistemskog karaktera bolesti.

Imate li i sada pacijente s respiratora na dijalizi?

- Već dva su na dijalizi, što znači da su im bubrezi otkazali.

Ovo je tek početak trećeg talasa. Kada očekujete najveću navalu?

- Iznenađuje me što broj zaraženih, ne samo u Nišu nego na celom jugoistoku Srbije, nije toliko veliki kao u martu i aprilu, pa i u julu i avgustu. U martu i aprilu imali smo najviše pacijenata iz Niša, a u julu i avgustu iz drugih mesta južne Srbije, iz Kosovskog Pomoravlja, Vranja, Preševa, Bujanovca...

foto: EPA/GEORGI LICOVSKI

Hoćete da kažete da je jug Srbije stekao kolektivni imunitet ili samo kasni za Beogradom i Vojvodinom, kako to tvrdi profesor Tiodorović?

- Smatram da samo kasni i da će svakako taj talas doći i kod nas. Trenutno smo i više nego stabilni. Imamo 90 kovid pacijenata, popunjenost nam je malo veća od 30 odsto jer je trenutno spremno 240 mesta. Intenzivna nega nam je malo više popunjena, 35-40 odsto. Ukoliko bude velika navala i veliki udar, možemo da oslobodimo i pet puta više kapaciteta. Kod nas je problem što moramo da budemo i crvena i zelena bolnica i što nema nijedne druge velike tercijarne ustanove koja je zelena bolnica. Znači, nama stižu i teški kovid slučajevi, kao i svi drugi, to jest oni s politraumama, koji su za teške operacije... Problem nam je da u kapacitete koje imamo, a to je 1.530 kreveta, smestimo i „zelene“ i „crvene“, i porodilje i decu.

Ako KC Niš ima 1.530 kreveta, znači da neko mora da trpi. Ko?

- Uspeli smo da se organizujemo i kao zelena i kao crvena bolnica. Od juče smo opet prešli na drugi režim rada - samo hitni slučajevi. Ali to znači da radi onkološka hirurgija, karcinomi ne čekaju na operaciju, zračenje, konzilijume ni hemioterapiju. Dijaliza ide bez problema. Imamo odvojene „zelenu“ i „crvenu“ radiologiju, pa su magnet, skener i sve ostalo podeljeni. Međutim, 20 anesteziologa u intenzivnoj nezi od juče nisu u operativnom programu.

Pa ko onda čeka?

- Čekaju, recimo, operacije žučne kese, kile, sve one koje se mogu odložiti.

I kad očekujete vrhunac ovog trećeg talasa?

- Trenutno ne deluje da ćemo dostići mart i april. Ali, ako se broj bude povećavao svuda u Srbiji, to će se sliti i ovde. Po ovim brojkama nećemo biti puni sigurno još jedno nedelju dana.

Dva puta negativna Porodila se s upalom pluća Imate li kovid trudnice? - Imali smo jednu trudnicu s pneumonijom, koja je dva puta bila negativna. Porodila se prošle nedelje, porođaj je prošao u redu, i beba i mama su još kod nas. Koliko obolelih je na testu negativno, a ima sve karakteristike korone? - Oko 90 odsto njih su na testu pozitivni, a onih 10 odsto negativni. Koliko je dece s koronom? - Šestoro, svi imaju blagu sliku i nema beba. Imate li cele porodice na lečenju? - Imamo bračne partnere smeštene u istim sobama, a na respiratoru još nemamo pacijente iz iste porodice.

Opet kovid bolnica Čair za one s lakšom kliničkom slikom Opet se otvara privremena bolnica u Čairu. - Budući da se očejuje rast broja kovid pacijenata, a da je sigurno da neće svi biti s teškom kliničkom slikom, logično je da Čair prima lakše pacijente kao bi smo mi bili u tom smislu rasterećeni i lečili one sa srednjom ili teškom kliničkom slikom, kao i one koji imaju druge bolesti.

Sa svih strana Pacijenti i iz Novog Pazara Imate pacijente i izvan juga Srbije? - Sada imamo i iz Novog Pazara. Otkud oni u Nišu? - Pozvali su nas i zamolili da ih primimo, žele da se leče kod nas jer smo, kako kažu, zaista dobri. Kapaciteti nam nisu popunjeni i izašli smo u susret sa zadovoljstvom.

Kurir / J. S. Spasić

Foto: Ana Paunković

Kurir