BEOGRAD - Direktorka Klinike za pulmologiju KCS prof. Violeta Vučinić Mihailović kaže da se u tu zdravstvenu ustanovu javljaju pacijenti koji su u prvom i drugom talasu preležali kovid 19 i koji imaju ozbiljne promene na plućima - postkovid fibrozu.

Ona je za Tanjug navela da upravo na prijem u bolnicu čeka mlad čovek 35 do 40 godina, koji ima ozbiljne, difuzne promene na plućima i nizak nivo kiseonika u krvi.

"To je postkovid fibroza. Pacijent je negativan na virus korona, doneo je negativnu serologiju. Respiratorno je ugrožen, sa saturacijom 83, što je neprimerena saturacija za njegove godine i ozbiljne su promene na plućima", navela je ona.

Ilustracija foto: Shutterstock

Navodi da je pacijent imao kovid pre tri, četiri meseca i da nije bio na respiratoru, da je imao lakšu kliničku sliku.

"To je postkovid fibroza sa kojom ćemo izgleda dosta dugo da se borimo", istakla je ona i dodala da su u klinici svi kapaciteti popunjeni - 175 postelja na odeljenju i 14 kreveta intenzivne nege, jer zbinjavaju sve pulmološke pacijente i one koji su se do sada lečili i kliničko bolničkim centrima koji su sada u kovid sistemu.

Vučinić Mihailović navodi da se u trećem talasu virus jako brzo širi i zahvata sve starosne uzraste od mladih do starijih.

"Klinička slika dosta teška što možemo da vidimo i po broju bolesnika na respiratoru koji je svakodnevno dvocifren", zaključila je ona.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir