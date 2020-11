APEL INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI: Građani, dajte krv!

BEOGRAD - Institut za transfuziju krvi Srbije ponovo je danas pozvao građane da daju krv jer su smanjene rezerve svih krvnih grupa. Posebno je izražen deficit 0 pozitivne i svih negativnih krvnih grupa.

Odziv građana je drastično smanjen, a broj akcija na terenu usled pandemije mnogo je manji od planiranog, navode u Institutu.

Oni pozivaju sve zdrave, punoletne građane da pomognu i daju krv, kako bi obezbedili dovoljnu količinu za sve one kojima je transfuzija neophodna.

Građani mogu da daju krv svakog radnog dana u Institutu, Svetog Save 39 of 7 do 19 h, u Urgentnom centru od 10 do 15 h, kao i u mobilnim ekipama na terenu.

Subotom Institut za transfuziju krvi Srbije radi od 8-15 časova.

Detaljan plan akcija nalazi se na sajtu www.nbti.org.rs.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir