PREDSEDNIK VUČIĆ OPROSTIO SE OD PATRIJARHA IRINEJA: Njegova svetost sklopio je oči onako kako je i živeo, u miru

Ljubav je bila osnova vere počivšeg patrijarha Irineja, a njegova Srbija bila je ona koju je i sam stvarao - Srbija mira, Srbija koja razume i koja okuplja, rekao je danas predsednik Aleksandar Vučić.

On je u besedi na sahrani patrijarha Irineja, poručio da je počivši poglavar SPC sklopio oči onako kako je i živeo - u miru, sa sobom, Bogom, sa crkvom i ljudima.

"Taj život je imao jasne ciljeve: Boga, ljubav i Srbiju. I ne manje od toga, celokupan srpski narod, ma gde da živi. Njegov Bog je bio Bog razuma, onaj koji prašta, koji razume, koji voli. Bog svih nas, onaj koji ne deli, nego spaja, onaj koji nas uči i koji nas čuva", rekao je Vučić.

Kako je istakao, ljubav je bila osnova svake patrijarhove vere, i kao kod svakog pravog hrišćanina, bila je veća od svega ostalog, jer je dobro znao da su i vera i nada nemoguće bez ljubavi, bez srca koje se predaje i Bogu i ljudima.

"A njegova Srbija je bila upravo ona, koju je i sam stvarao. Srbija mira, Srbija koja razume, Srbija koja okuplja, koja pobeđuje radom i mudrošću, Srbija koja ne ume i nema potrebu da mrzi", ukazao je Vučić.

Patrijarh Irinej, dodao je, gradio je Hram gradeći sve nas, verujući da njegova veličina nije samo u velelepnosti, u božanstvenom mozaiku, nego u zajedništvu koje taj sveti hram simbolizuje i na koje poziva.

Predsednik je naveo i da je Hram Svetog Save, koji je patrijarh toliko želeo i završio, hram baš te i takve Srbije.

"Na mnogo načina, on je i bio i ovaj naš hram. Saborni, mudri, pun milosti i ljubavi. Pred njim, našim duhovnim ocem, mi se nismo delili. Pred njim nije bilo zađevica, zavisti, zlobe i mržnje", rekao je Vučić.

Počivši patrijarh sklopio je, kaže, oči i predao dušu Bogu, sa samo jednom željom, jednim amanetom, za sve koji smo ostali: "Da njegov hram, njegov san, nikada ne porušimo. Da ostanemo ono što je stvarao, posvećen Bogu, ljubavi, Srbiji i srpstvu. Da verujemo, volimo i da to radimo zajedno, okupljeni u hramu mudrosti i mira".

Vučić je ukazao da je to velika obaveza za nas kojima je, kaže, uvek bilo lakše bilo da se delimo, nego da se okupljamo, da se svađamo, nego da se mirimo, da se mrzimo, umesto da se volimo, da se svetimo, mesto da praštamo.

"I mnogo hramova smo porušili, pre nego što nas je on ubedio da sagradimo ovaj. Hoćemo li ga, učeni njegovom mudrošću, sačuvati, nije više pitanje samo pristojnosti, nego i pitanje našeg daljeg opstanka", rekao je Vučić.

Upitao je da li ćemo znati, bez njega, njegove blage ruke i mirne reči, da ostanemo jedno, bez zlobe, verujući jedni drugima, razumevajući se i praštajući.

"Kada je, toliko puta, njegova svetost tvrdila da je to moguće, ja sam mu verovao. Vi ste mu verovali, svaki čovek u ovoj zemlji mu je verovao. Zato, verujem i danas. Da će njegovo učenje da ostane. Da ćemo nastaviti da gradimo, i hramove, i Srbiju. Da ćemo imati pameti, zajedničke ciljeve, istu veru i istu ljubav", poručio je Vučić.

Kada se gromada stene odvoji od planine, na njenom mestu ostaje večita praznina koju ni vekovi ne mogu popuniti, poručio je predsednik Srbije.

Upokojeni patrijarh Irinej ostavio je iza sebe delo vredno divljenja, poručio je Vučić i istakao da je patrijarh ujedinio srpski narod, kao i da je njegova najveća briga bila Kosovo i Metohija, a da je prema tom pitanju postupao racionalno i hladne glave, razumevajući tešku realnost i sve istorijske greške.

Vučić je, u obraćanju, kazao da je čelnik SPC obnovio duh jedinstva i zajedništva srpskog naroda.

"Srbiju i Srpsku nije odvajao jednu od druge. Rođeni Čačanin kojeg su svi prekodrinski Srbi voleli i poštovali. Zahvaljujući i njegovom angažmanu, molbama i molitvama nije bilo zađevica i svađa između Srba istočno i zapadno od Drine. Čuvali smo i brinuli jedni o drugima kao nikada u svojoj istoriji i pritom nikoga ne ugrožavajući", rekao je podvukavši da je patrijarh Irinej ostavio delo vredno divljenja.

Patrijarh je brinuo I o sudbini našeg naroda u Crnoj Gori, ne prihvatajući, i po tom pitanju je bio beskompromisan, podelu naših ljudi i našeg naroda po avnojevskim šavovima, iako je poštovao svaku od tako priznatih, novostvorenih država.

Predsednik je rekao da je upokojenom patrijarhu najveća briga bila Kosovo i Metohija.

"I tu, i po tom pitanju, iako je deo života proveo u Prizrenu, postupao je racionalno i hladne glave, tražeći načine da sačuvamo, ili bar ne priznamo nezavisnost Kosova, razumevajući tešku realnost i sve istorijske greške koje smo počinili, ali je verovao i u narastajuću snagu srpske države i , ponekad, pomalo i naivno, njenu moć da ubedi svet da je za Kosovo i Metohiju dobro samo pravično i pravedno rešenje. Poštovao je zapadni svet i bio uverenja da će kad-tad razumeti Srbe i prihvatiti bar deo naših argumenata", objasnio je on.

Patrijarh Irinej, rekao je Vučić, suštinski je izgradio najlepši ne samo pravoslavni, već hrišćanski hram na svetu.

"Zajedno smo ovde bili mnogo puta i znam koliko je čekao dan kad će hram biti završen, koliko je energije i ljubavi uložio u to, a ja, ja sam spreman da kažem da njega nije bilo, gradili bismo ovaj naš hram još decenijama. On je taj koji je za ovaj hram rekao da je nova Sveta Sofija, da će biti najvažnije stecište pravoslavnih vernika u celom svetu. Voleo je Rusiju, predsedniku Putinu bio je beskrajno zahvalan za podršku u izgradnji ovog hrama i verovao u bliskost naših naroda", ukazao je on.

Vučić je istakao da je patrijarh Irinej zaslužan I za obnovu kulture sećanja.

"On je bio taj koji nas je okupio, kao pravi svetosavski duhovni vitez, oko borbe i žrtve našeg naroda. Sramotili smo se godinama, ćutali o patnji našeg naroda, činjenice zbog straha od političkih sankcija sakrivali od naroda, od sebe, dok Irinej, njegova svetost, to nije promenio. Zahvaljujući njemu, više nego bilo kome drugom, danas sa ponosom govorimo o junacima sa Košara, oni dobijaju svoje ulice, bulevare, spomenike. Ne stidimo ih se, kao što je to doskora bilo, već se njihovim delom ponosimo", rekao je on.

Podsetio je da se već šest godina sa patrijarhovim blagoslovom obeležava Nato agresija, "ne kampanja", kako su nam neki u amanet ostavili, i da se ne plašimo da istinu kažemo u lice celom svetu, boreći se za mir i prijateljstvo i sa onim narodima koji su u toj agresiji učestvovali.

"Patrijarh Irinej blagoslovio je večno sećanje i svakogodišnje održavanje zajedničkog pomena Srbije i Srpske povodom strašnog zločina počinjenog nad krajiškim narodom, nad junačnim Srbima Krajišnicima. Zato svake godine uz suze i beskrajnu tugu obeležavamo stradanje našeg naroda u Oluji", dodao je on.

Vučić je istakao da je Irinej bio veliki patrijarh, navodehci da je pomirio I ujedinio podeljenu crkvu u Americi i izborio se za povratak oduzete imovine.

"Uspostavio je partnerski odnos sa državom govoreći da "država treba da radi svoj posao a crkva svoj". Radeći tako jačali su i država, i crkva, na sreću naroda. Uspostavio je dijalog sa Vatikanom i ubedio papu Franju da Stepinac nije svetac", podsetio je on.

Iza patrijarha Irineja, prema rečima Vučića, ostaju obnovljene crkve, manastiri, bogoslovije i nikada snažniji dobrotvorni rad crkve od narodnih kuhinja do pomoći bolesnima.

"Završio je Hram Svetog Save, san devet srpskih patrijarha i beogradskih mitropolita, od mitropolita Mihaila, koji traje 125 godina. On ima sa čim da izađe pred Svetog Savu, svetog kneza Lazara i pred svoje prethodnike. A nama, i narodu, i crkvi, biće potrebno mnogo mudrosti da sačuvamo ono što nam je ostavio. Takvu Srbiju moguće je zastupati i na nebu i na zemlji. I dok on to nesebično bude činio u višim sferama, ovde, na zemlji, to možemo samo mi", podvukao je on.

Bezgranično poštovanje i ogromnu ljubav kod svoga naroda patrijarh je, kaže predsednik, stekao neprestano delajući sa patrijarhom srpskim Pavlom, stalnom spremnošću na žrtvu, duboko svestan učenja svetih otaca da bez velike žrtve nema velike ljubavi, a bez velike ljubavi nema ni velikih dela.

"Upravo ta ljubav podigla je iz pepela desetine i desetine razrušenih svetinja, i iz temelja digla nove hramove krunišući veru ovim velelepnim hramom u kome nas je danas okupio naš deda, naš patrijarh, da ga sa svečanom tugom ispratimo u Carstvo nebesko, gde ga sa radošću čekaju Sv. Simeon i Sv. Sava, Sv. Vasilije i Sv. Petar", dodao je on.

Zahvalio se patrijarhu i na svakoj reči kojom je sve nas podučio, na ljubavi koju je usadio u nas, na mudrosti koju smo pratili.

"Ostaće Srbija na tvom putu, svesna da je svaki drugi put put propasti, verna tvom delu, tvom hramu, okupljena oko tvojih ciljeva. To nam je obaveza, to nam je uslov, to nam je zajednička želja, od danas podeljena, a ista, na nebu i na zemlji", poručio je Vučić.

