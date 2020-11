ZAKASNILI SMO SA MERAMA! Kon otkrio: Situacija sa koronom je KATASTROFALNA, predlagali smo restrikcije još pre 20 dana

Situacija u vezi sa korona virusom je kritična, pa čak i katastrofalna. U ovom slučaju vi praktično nemate gde da smestite bolesnike i to je katastrofalno. Povećava se broj umrlih i obolelih neprekidno i to se odnosi na celu Srbiju. Beograd se nešto izdvaja po tom pitanju, ali rano je još govoriti o sigurnom zaravnjenju, ali do nekog zaravnjenja je došlo - rekao je večeras dr Predrag Kon, epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa.

- Svakako da smo zakasnili sa uvođenjem restriktivnijih mera. Ali u tome ne učestvuje samo medicinski deo Kriznog štaba. Od polovine oktorba je počelo prvo upozoravanje na primenu novih mera. Još od 6. novembra medicinski deo Kriznog štaba je predlagao restriktivnije mere. S druge strane, postoji ozbiljna argumentacija u vezi sa ekonomskim aspektom... Kada se neke mere ne prihvate od strane celog Kriznog štaba, to je jednostavno tako, svako nosi svoj deo odgovornosti - kaže Kon i dodaje:

- Jasno je da se situacija ipak nije razumela dovoljno. Od jula meseca je počela priča o kontrolisanju donetih mera. Prvo je bilo da će da se sprovodi, pa je rečeno da je nesprovodivo, pa je morao da se menja zakon.

Kaže da je na današnjoj sednici Kriznog štaba doneta jedino odluka u vezi sa školama i vrtićima, i da nije bilo reči o zatvaranju uslužnih delatnosti, za šta se isto zalaže medicinski deo štaba.

- Tražili smo zatvaranje, ne u 18.00, već u 17 časova, sa mnogo masovnijim zatvaranjem - istakao je Kon gostujući na N1 i dodao - Svima je isti cilj, i medicinskom i političkom delu Kriznog štaba, a to je da se smanji broj kontakata i mogućnost prenošenja virus.

Kurir.rs/N1

Foto printscreen

Kurir