DR HADŽI TANOVIĆ OTKRIO KAKO DA SE ZAŠTITIMO OD KORONE 3 jednostavna SAVETA kako da ojačamo ORGANIZAM pre nego što virus napadne

Kardiolog dr Višeslav Hadži Tanović dao je jednostavne savete koje svi mogu da prate kako bi se zaštitili od virusa, ojačali srce, ali i ceo organizam!

Doktori neprestano govore kako je ključ u preventivi i kako je najbolje raditi na tome da do bolesti uopšte ne dođe. Jačanje imuniteta i organizma možda je još i važnije sada, tokom trajanja pandemije korona virusa, a kardiolog dr Višeslav Hadži Tanović je otkrio kako da se zaštitite od virusa – najpre treba da vodite računa o srcu.

"Ono što kao kardiolog mogu da kažem, čovek se rađa kada srce počinje da kuca i prestaje. Znači, glavni organ koji mora da nam je zdrav, na čijoj preventivi moramo da radimo je srce. Tokom studija uglavnom učimo kako da se borimo protiv pluća i srca, ako to držimo u funkciji, pacijent naš je bezbedan. Što se tiče srca i virusa, virusi uglavnom napadaju pluća, a posredno strada srce. Jer ako je srce oslabilo, a dođe do začepljenja krvnih sudova pluća, tada srce mora pojačano da radi, ako ono to ne može da radi, onda dolazi do srčanog zastoja i smrtnog ishoda".

Da bismo zaštitili pluća, doktor kaže da je najvažniji kiseonik, odnosno boravak u prirodi.

"Virus ulazi u ćeliju, uništi je i počinje da se množi umesto ćelije i stvara tkivo koje onemogućava rad organa. Kada ga na vreme vidimo, mi možemo da delujemo. Šta preporučjemo – kretanje. Pogledajte ljude koji su na selu, manje obolevaju, uvek su u prirodi i kreću se. Najbolja preventiva za sve je kretanje, posebno za ljude koji imaju više godina jer kretanjem se snabdevaju organi kiseonikom. Kada izađete napolje morate da dišete duboko, da napunite pluća kiseonikom jer se tako smanjuju šanse da virus napadne. Popodne šetajte, ujutru radite gimnastiku pred prozorom".

Kada je reč o preventivi, kardiolog je istakao da je ljudi treba da šetaju svakodnevno barem 35-40 minuta i da što više borave u prirodi. Takođe, savetuje uzimanje vitamina.

"Što se tiče vitamina, preporučujem vitamin C 1000mg, vitamin D3 4000-5000 jedinica i aspirin, jer ko god je pio aspirin nije imao problem sa tromboembolskim komplikacijama pluća. To je svetski poznato i jako je bitno, ljudi koji su pili aspirin za 30-40 odsto su smanjili rizik da dobiju srčani infarkt ili šlog. To znači da drže i funkciju plućnih kapilara u dobroj formi", rekao je u Jutarnjem programu na TV Prva.

Kada je reč o aspirinu, savetuje da se uzima po jedan svako veče, sve dok traje pandemija.

"Srčani bolesnici koji su preležali infarkt ili anginu pektoris, mi im dajemo stalno, ceo život jer se tako sprečava novi infarkt".

Kada je reč o kardiovaskularnim bolestima, dr Hadži Tanović kaže da je stres faktor rizika broj jedan.

"Za kardiovaskularne bolesti stres je faktor rizika broj jedan. S obzirom na epidemiju, ljudi su pod stresom, uplašeni, ne izlaze, što je kontraproduktivno jer oni koji ne izlaze smanjuju kapacitete otpornosti kardiovaskularnog sistema i tada se povećava rizik od smrtnosti. Od srca se 100 puta više umire nego od bilo kog virusa. Prema statističkim podacima Batuta, dnevno od srca je umiralo po 200 ljudi, znači 53.000 godišnje. Zato stalno insistiram na kretanju".

