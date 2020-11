ODRŽANA SEDNICA KRIZNOG ŠTABA: Doktor Kon odbacio navode o pucanju zdravstvenog sistema CELA SRBIJA JE SAD VELIKA KOVID BOLNICA

Krizni štab za borbu protiv korona virusa održao je danas sednicu na kojoj su razmatrani efekti nedavno donetih epidemioloških mera.

Sednica je održana na kraju nedelje tokom koje je gotovo svakodnevno beležen novi crni rekord po broju novozaraženih i preminulih.

Član Kriznog štaba Predrag Kon je na početku obraćanja pročitao dramatične cifre za Srbiju.

U prethodna 24 sata na koronavirus testirane su 22.404 osobe, a rekordnih 7.780 bilo je pozitivno. Istovremeno je nažalost 57 osoba preminulo, a to je takođe novi crni rekord. Prema poslednjim podacima Ministarstva zdravlja i Instituta "Batut" na respiratorima u zdravstvenim ustanovama širom Srbije se nalazi 245 pacijenata što je 12 više nego prethodnog dana.

Kon je dodao da najviše novozaraženih u poslednja 24 sata ponovo ima u Beogradu - 2.033 osobe.

Od početka epidemije u Srbiji su prema njegovim rečima zaražene 155.994 osobe od kojih su 1.423 preminule.

- Zaražena su 2.434 zdravstvena radnika dok je hospitalizovano njih 66 - rekao je Kon i rekao da 31 odsto od ukupnog broja zaraženih građana dolazi iz Beograda.

Doktorka Edita Stokić iz Kliničkog centra Vojvodine je rekla da na lečenju u toj ustanovi nalazi 359 pacijenata i da je to najveći broj od početka pandemije.

- Nikada nije bilo više prijema i pregleda - rekla je načelnica KCV i ukazala na veliku potrošnju kiseonika koja za dan prebacuje nekadašnju višemesečnu potrošnju.

Kon je rekao da i dalje imamo više prijema nego otpusta u bolnicama na dnevnom nivou.

- Danas će takođe biti premeštanja pacijenata koji su pred izlečenjem u privremene kovid bolnice. Cela Srbija je sad jedna velika kovid bolnica. Premeštanje će možda biti u druga mesta. Primedbe na transport i smeštaj nisu adekvatne situaciji u kojoj se nalazimo - rekao je Kon.

Efekte mere prema njegovim rečima možemo očekivati za desetak dana.

Doktorka Stokić je dodala da sistem funkcioniše bez obzira na veliki broj zaraženih medicinara.

- Volonteri Medicinskog fakulteta rade na administrativnim poslovima - rekla je načelnica KCV i dodala da su se studenti samoinicijativno javili da pomognu.

Kon je prokomentarisao i Crni petak.

- Ako se poštuju mere to bi moglo da se prihvati. Svako nosi i individualnu odgovornost. Nije mi jasno kako je to nekome značajno kad danas imamo 57 mrtvih - rekao je Kon.

Epidemiolog smatra da nema dokaza da je došlo do promene virusa i da su sada drugačiji simptomi zaraze.

- Sada se nalazimo u zimskoj sezoni i dosta je drugačije ponašanje ovog virusa, ne samo kod nas, nego svuda. Prvi put ga vidimo u ovoj sezoni pa se možemo zapitati da li je to njegov sezonski karakter - rekao je epidemiolog.

Kon navodi da širenje kovida ima neke svoje pravilnosti i da je nezahvalno predviđati potencijal širenja i broj novozaraženih.

- Očekivati je bilo da u devetoj nedelji dođe do opadanja, ali se još nije dogodilo. Jasno je da se iz Beograda prelilo u manja mesta. Očekivati je da će mere početi da deluju u toku naredne nedelje. Zavisi kako se poštuju. Kod nas se mere poštuju oko 60 odsto i to nije dovoljno jer virus prolazi - rekao je Kon i podsetio da je Krizni štab tražio oštrije mere.

Kon je rekao da nema podatke da se teški bolnici vraćaju iz bolnice i odbacio navode da je zdravstveni sistem pred pucanjem zbog pojedinih problema sa transportom bolesnika.

- Lični doživljaj je težak, ali to ne treba generalizovati - rekao je Kon i dodao da respiratora ima dovoljno.

Nova pravila od jutros

Prethodno je jutros održan sastanak ministra zdravlja Zlatibora Lončara sa direktorima kovid bolnica.

Član Kriznog štaba Mijomir Pelemiš je nakon sastanka izjavio da je razmatrana situacija u čitavoj zemlji i naglasio da je stanje ozbiljno, ali da je pod kontrolom.

Direktor Infektivne klinike Goran Stevanović je saopštio da je danas doneta nova odluka i da je isto tako od danas novo pravilo na snazi da bi se smanjila navala na trijažne centre.

- Svi sa simptomima prvo moraju da se jave u najbližu kovid ambulantu na test i analize pa se tek onda i isključivo sa dobijenim uputom šalju u određeni trijažni centar - rekao je Stevanović.

Vlada Srbije je inače juče donela odluku da se produži mera skraćenja radnog vremena do 18 časova restoranima, kafićima, barovima, klubovima, kladionicama i tržnim centrima, a prodavnicama i drugim maloprodajnim trgovinskim objektima do 21 čas - do 15. decembra 2020. godine.

U periodu od 30. novembra do početka zimskog raspusta nastava će se za učenike od petog do osmog razreda osnovnih škola i za učenike srednjih škola izvoditi na daljinu.

- Zimski raspust počinje 21. decembra 2020. godine, a završava se 15. januara 2021. godine i važiće za sve učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji Republike Srbije - navedeno je u saopštenju Vlade Srbije.

