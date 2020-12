DR BRANISLAV TIODOROVIĆ ZA KURIR: Krivično kažnjavati one koji prave žurke!

Ključ uspeha u borbi protiv kovida je rigorozna kontrola nad sprovođenjem mera, s primenom kažnjavanja tako da onaj ko organizuje žurke i okupljanja bude kažnjen krivično za namerno širenje zaraze. A ne samo sa 150.000 dinara, što je nekima isplativo da daju s obzirom na to da im je zarada kršenjem mera mnogo veća. Moramo da smanjimo rizike, broj zaraženih, a time i umrlih, to je najvažnije - kaže za Kurir epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović, član kriznog štaba.

Očekuju se efekti

Dr Tiodorović naglašava da krizni štab, pored mera za naše ljude koji dolaze iz inostranstva (videti okvir na strani šest), insistira na rigoroznoj kontroli sprovođenja mera:

- Uzmimo Beograd, koji ima 2,5 miliona stanovnika. I nek samo jedan odsto njih ne poštuje mere, a verovatno je taj broj i veći, to je 25.000 ljudi. A od toga njih 25-30 odsto ima takvo oboljenje da mora da se hospitalizuje. I zato smo zatrpani i zato nam mnogo ljudi umire. I zato onaj ko namerno pravi žurku treba da odgovara i krivično.

On podseća da je buknuo požar kad su svi popustili mere.

- Za nastajanje epidemije nisu bitni samo virus i njegove karakteristike, ulazno mesto ili putevi prenošenja, već i količina virusa, koja je i veća kad je puno zaraženih. Sada je zabrinjavajuća težina kliničke slike jer je mnogo izvora infekcije i samim tim ljudi primaju veću količinu virusa. Dosad su ljudi umirali u kliničkim centrima, gde su smeštani najteži pacijenti, a sad nam svakodnevno umiru po bolnicama u celoj Srbiji.

On kaže da je još rano da bi se videli efekti mera koje su na snazi, zatvaranja kafića i drugih objekata u 17 sati i tokom vikenda.

- Oko 15. decembra ćemo videti ima li efekata. Da smo dosad rigorozno kažnjavali, ne bismo bili u ovoj situaciji. Svi smo zajedno došli do zaključka da policijski čas i vanredno stanje ne treba sprovoditi, nego mere rigorozno poštovati. Posle 17 sati ulice su poluprazne, ali su problem privatne žurke. A komunalna milicija može da ih locira i kazni. Nisam protiv toga da ljudi idu na planine, jer kad skijaju, imaju šal oko usta. Ali problem je ponašanje u kafiću, restoranu, hotelu. Oko 460 samo Beograđana je u niškim bolnicama - kaže dr Tiodorović:

Maske još godinu dana

- Nova godina može da se slavi ako se okupi petoro ljudi uz maske i distancu. Božić je porodični praznik, i tako bi trebalo i da ostane.

Ako bi se mere sprovodile do 15. decembra u celini, potpuno i uz angažovanje svih koji treba da kontrolišu, dr Tiodorović kaže da bismo pred Novu godinu imali kontrolisanu situaciju.

- Neke mere ostaće do kraja 2021, a to su sigurno maske, distanca i dezinfekcija. Nadam se da ćemo moći postepeno da ukidamo određene mere za ugostitelje i tržne centre, i da ćemo s početkom proleća i u junu imati mnogo mirniju i kontrolisaniju situaciju. A do tada mora da počne vakcinacija.

OSUMNJIČENI Pronađen čovek koji je izgrebao auto Policija je u utorak identifikovala 46-godišnjeg muškarca za koga se sumnja da je u ponedeljak u Nišu izgrebao automobil dr Tiodorovića. Sa osumnjičenim je obavljen informativni razgovor, a o svemu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Nišu, prenela je RTS. - Ne želim tome da posvećujem pažnju i neću da komentarišem - kazao je dr Tiodorović za Kurir.

VAKCINACIJA NEĆE OVE GODINE Mere dok kolektivni imunitet ne bude 60% Vakcinacija ne može da bude pre Nove godine, dobićemo 200.000-300.000 doza u prvoj isporuci, a ne dva-tri miliona. Pa Englezi su dobili dva miliona, a kupili 20. Prvi će se imunizovati zdravstveni radnici, pa policija, vojska, radnici iz obrazovanja, medija... I to će trajati najmanje cele godine. Mere će i dalje ostati jer će biti nevakcinisanih, onih koji ne mogu da se vakcinišu zbog oboljenja i alergija, mlađih od 18 godina, koji neće biti vakcinisani. Sve mere ostaju dok ne postignemo kolektivni imunitet od najmanje 60 odsto - kazao je dr Tiodorović. Povodom upozorenja Interpola na lažne vakcine, kaže da je tako bilo i sa penicilinom, ali i sa drugim vakcinama. - S tim se možemo izboriti isključivo kontrolisanim snabdevanjem, koje ide preko države. Na „Torlaku“ će se vakcine čuvati, a davati u ovlašćenim domovima zdravlja i institutima.

