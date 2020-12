BRAĆA SRBINA UHAPŠENOG NA KOSOVU U ŠOKU: Dvadeset godina posećujemo rodno selo, Svetomira su odveli samo da bi nas sve zastrašili

Gornji Milanovac – Braća Svetomira Bačevića (56) koji je uhapšen na Kosovu i Metohiji u opštini Peć i dalje su u šoku zbog onog što se dogodilo njihovoj porodici. Miloje Bačević i njegova supruga, bili su sa Svetomirom u trenutku hapšenja.

foto: RINA

„Otišli smo dole kako bi izvadili lična dokumenta. Bili smo kod notara, kada su došla dva muškarca u civilu koji su mu rekli da treba da pođe sa njima do policijske stanice, da ga nešto pitaju. On je otišao sa njima, ne mogu da kažem nisu ga maltretirali samo su ga odveli, niko nije bio od pripadnika vojske. Nisu nam dali ni da uzmemo ni ključeve od kola, kao ni da vidimo brata da mu damo bar nešto novca, jer sa sobom nije poneo ništa. Uplašeni smo za njega, on je srčani bolesnik“, kaže za RINU Miloje.u

foto: RINA

Porodica Bačević pre dve decenije se sa Kosova preselila u Gornji Milanovac, tu su započeli novi život, a skoro svake godine išli su oko dvadeset puta u rodno selo Belo Polje, jer su im dole ostali grobovi roditelja, a ovo je prvi put da su doživeli nešto slično.

foto: RINA

„Svetomir nije nikada bio mobilisan, niti deo nijedne od vojnih ili paravojnih jedinica zbog bolesti, da bi mogao biti uhapšen zbog bilo kakavog ratnog zločina. Nikakav razlog, niti bilo šta za ovakav njihov postupak ne postoji. Da je bio bilo kakav problem, zaustavili bi nas na graničnim punktovima. Mišljenja samo svi da kad su čuli da smo Srbi i da pričamo srpski da su se odlučili na ovakav potez, kako bi preplašili sve one koji su se vratili ili nameravaju to da učine, da bi mogli upravo ovako da prođu, kao naš brat“, kaže drugi Svetomirov brat Milić.

foto: RINA

U rodnom selu Bačevića, nekada je živelo preko 400 srpskih porodica, a danas ih ima svega četiri i većinom su naseljeni Albanici.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju obezbedila je branioca Svetomiru Bačeviću i pratiće njegov slučaj i postuplanje prema njemu.

(Kurir.rs/RINA)

