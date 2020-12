PRED BANKROTOM I VELIKE TURISTIČKE AGENCIJE! UPLAĆENI ARANŽMANI POD ZNAKOM PITANJA Najveći problemi su opstanak i zamenski vaučeri

Raste broj turističkih agencija koje stavljaju ključ u bravu. Trenutno su na najvećem udaru one manje, ali preživljavaju i veći igrači - zatvaranje je nešto što ne negiraju, naprotiv kažu da je proleće vreme do kada i oni mogu da opstanu - a onda sledi bankrot.

Ivan Radojević, vlasnik agencije "Kontiki", kaže da je Grčka napravila najveći problem agencijama i napominje da ako se Grci ne budu otvorili na leto to može biti problem za povrat novca i zamenske vaučere, a verovatno će morati da se pravi i nova uredba, u skladu sa odlukama grčkih vlasti.

On navodi da su letos radili samo nešto malo aranžmana za Tursku, i da su poslovni rezultati takvi da imaju samo 9 odsto broja putnika i prihoda u odnosu na prošlu godinu.

"Ako se ova sezona ne bude otvorila, mislim da će 90 odsto agencija bankrotirati. Zdravstvena situacija je takva kakva jeste, a mi se nadamo da će za 2-3 meseca biti sprovedena vakcinacija u više zemalja i da će se srediti stanje, najpre u okruženju, kako bi se otvorile granice. Vakcina bi doprinela da se ljudi psihološki rasterete i da krenu da razmišljaju o putovanjima, a nije loša ni najavljena ideja svojevrsnog zdravstvenog pasoša. Ako takvu potvrdu budu imali svi putnici, svi radnici na aerodromima i u hotelima, turisti će se mnogo lakše odlučivati da putuju", objašnjava Radojević u razgovoru za "Blic".

On ističe da preti velika opasnost od mogućeg talasa stečajeva i bankrota hotela, i kaže da su pojedini hoteli u Španiji već proglasili bankrot.

"Mi smo se trudili da ne otpuštamo ljude jer smo se nadali boljoj situaciji do septembra. I država nam je malo pomogla svojim merama i kreditima Fonda za razvoj, dogurali smo do nove godine, a sada čekamo dalje. Možda do februara ili marta možemo da izdržimo ovako, ali ako se do tada ne promeni situacija...", zaključuje Radojević.

Na sličan način razmišlja i Miloš Jovović, vlasnik turističke agencije "Travelland".

"Trenutno apsolutno nema posla, promet je smanjen 98 procenata, skoro 99. Nema ni interesovanja ljudi za putovanje u inostranstvo, a putovanja i smeštaj po Srbiji rezervišu sami. Ogroman problem nam predstavlja to što nemamo ni naznake kakvi će biti bilateralni sporazumi za letovanje, pa ne možemo da planiramo čak ni leto i realizaciju zamenskih vaučera", kaže Jovović.

Najpopularnija destinacija za srpske turiste, za koju aranžmane i nudi najveći broj turističkih agencija - Grčka, i dalje ne otvara granice za srpske državljane. Sudeći po lošoj epidemiološkoj slici pitanje je i kada će, a to našim agentima dodatno doliva "ulje na vatru".

Jovović ističe da su agencije zahvalne državi na pomoći u vidu minimalaca, ali se boji da će bez "bilaterale" vrlo brzo doći do kolapsa turističkih agencija, jer oni prvenstveno žele da rade.

"Cela situacija praktično traje od oktobra 2019. godine jer smo mi već tada počeli da radimo aranžmane za naredno leto. Ispalo je kao da smo mesecima zidali kuću koju je korona srušila, izdvajali smo sredstva, a najveći problem je EU. Znam da kolege iz drugih agencija imaju znatan novac izdvojen za Italiju, Španiju, Grčku, radi se o enormnim ciframa", pojašnjava Jovović.

Što se tiče eventualnog povrata novca i zamenskih vaučera, kaže da je to veliki problem i da još uvek ne zna kako će teći cela procedura, jer je glavna ideja donete uredbe bila da se zamenski vaučeri iskoriste da ljudi ipak otputuju.

"Mi želimo da ispoštujemo putnike i zato nam je pod hitno potreban neki bilateralan sporazum, možda nalik Kipru, jer je zaista čudno da sada ne možemo u Grčku, a mogli smo sa da putujemo sa vizama čak i tokom sankcija. Realno nam najveći problem pravi to što ne možemo da pravimo ni ugovore za sledeće leto", navodi Miloš Jovović, uz napomenu da su turističkim agencijama ruke potpuno vezane, i da se nadaju da će makar biti omogućena putovanja uz precizno definisane uslove, poput obaveznog PCR testa i slično.

Iako je država pomogla svojim paketom ekonomskih mera, i obezbedila isplatu ukupno 6 minimalaca za svakog od radnika, mnoge agencije jedva sklapaju kraj s krajem jer mesecima uopšte ne mogu da rade i zarade makar za plate zaposlenih i najosnovnije troškove. Bilo je onih koji su se nadali predstojećoj sezoni, ali imajući u vidu prognoze o nastavku epidemije, optimizam je sve manji.

"Nema interesovanja niti bilo kakve mogućnosti da se organizuju putovanja za Grčku, s obzirom na to da je epidemiološka situacija u ovom trenutku takva kakva jeste. Objektivno je teška situacija, te se teško može rešiti na racionalan način. U takvim okolnostima pitanje je da li agencije koje i sada opstaju bez dinara prihoda mogu da opstanu još godinu dana", kaže direktor Nacionalne asocijacije turističkih organizacija Srbije (JUTA) Aleksandar Seničić.

Aranžmani za Grčku su najugroženiji, jer je Grčka kao destinacija najtraženija na našem tržištu. Takođe, najveći broj zamenskih vaučera izdat je za tu destinaciju. A kada se sve to sagleda i sabere, pod znakom pitanja je i koliko je realno očekivati od grčkih partnera povrat novca.

“Do sada nema novih uplata, a za ovo što je bilo uplaćeno do 15. marta davana su zamenska putovanja i rešava se u skladu sa donetom Uredbom. Grci takođe imaju obavezu da, ukoliko se to ne realizuje u toku ove godine, našim agencijama vrate taj novac početkom sledeće, pa smo i mi isto tako predvideli da novac vratimo putnicima. Ako ne bude sezone veliko je pitanje da li će sve to biti izvodljivo. To ne možemo da predvidimo”, upozorava Seničić.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir