OVO ĆE SRBIJA PAMTITI! DANICA GRUJIČIĆ O DR NESTOROVIĆU: Posle cele hajke ljudi mu veruju više nego ikad FENOMENALAN ČOVEK I LEKAR

Sve o čemu govori prof. dr Branimir Nestorović je budućnost Srbije, i svako ko to ne razume bolje da ćuti, jer se ne razume u medicinu, rekla je prof. dr Danica Grujičić, direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije (IORS). Ona je kazala da može da razume laike koji ga komentarišu, ali ne i doktore.

- Bane je, pre svega, fenomenalan čovek i lekar. Nema doktora koji nije slao svoje pacijente kod njega, to vam je najbolji dokaz o kakvom se lekaru radi. I to svi znaju, bilo kakva kritika na njegov račun i na račun njegovog poznavanja medicine je sramna. I mogu da razumem laike koji komentarišu ovako ili onako, ali ne i doktore, jer se dobra zna ko je Branimir Nestorović u medicini - rekla je profesorka za Telegraf.rs.

Kaže da često Nestorović i ona misle slično o mnogim stvarima.

- Smatram da je on neko ko mnogo čita, i vidi medicinu unapred. To o čemu on govori to je budućnost medicine, ko to ne razume bolje da ćuti, jer ne razume medicinu. Njegova harizma i pristupačnost su sjajni, on ume da priđe običnom zabrinutom čoveku i zato mu ljudi veruju. I drago mi je da posle cele one hajke na njega poverenje ljudi nije opalo. Čini mi se da je veće nego ikada. Ne treba da žalimo, niti da slavimo - kaže ona odgovarajući na pitanje da li je Krizni štab za borbu protiv korona virusa izgubio time što ga je prof. Nestorović napustio:

- Bane je, Bogu hvala, tu, i drago mi je da je često u javnosti. Da li će se obraćati kao član Kriznog štaba ili kao doktor, to je potpuno nevažno. Ali, ne smemo da zaboravimo šta su neki ljudi uradili za celu svoju kariijeru i da ih olako pljunemo. Za mene je Bane prijatelj i neko za koga smatram da fantastično poznaje medicinu.

