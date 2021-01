PROVALJEN TAJNI PLAN VLADIKE GRIGORIJA: Hoće da podeli crkvu da bi UZEO VLAST U BEOGRADU

Grigorije, episkop diseldorfski i sve Nemačke, priprema povratak u Srbiju i preuzimanje prevlasti u Srpskoj pravoslavnoj crkvi (SPC).

Njegov scenario, međutim, ne predviđa da on bude patrijarh jer je svestan da je to trenutno nerealno, već da na drugi način zavlada Crkvom.

Prema informacijama iz najužeg Grigorijevog okruženja, on je napravio svojevrsni trojni pakt s episkopom budimljansko-nikšićkim Joanikijem i vladikom požarevačko-braničevskim i smederevskim Ignjatijem (imaju snažnu podršku i Irineja Dobrijevića iz Amerike), koji će poslužiti i za ostvarivanje političkih ciljeva i ambicija.

Podela figurira još od 2011. Ideja o podeli Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke figurira još od 2011, kada je tim sa mitropolitom Amfilohijem na čelu pripremao promenu crkvenog ustava. Od tada do danas ona se unutar SPC manje ili više pominje kao nešto što će biti realizovano čim se ukaže pogodan trenutak. Zagovornici ove podele navode da bi arhiepiskopiju trebalo podeliti na voždovačko-vinčansku i novobeogradsko-zemunsku, s obzirom na to da patrijarh SPC, koji je po funkciji i mitropolit Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke, zbog zauzetosti ne može valjano da obavlja toliko obaveza. Trenutno, nakon smrti patrijarha Irineja, arhiepiskopijom upravlja vladika Jovan, kao njen administrator, dok je čuvar patrijaršijskog trona mitropolit Hrizostom. * Prva faza: Za patrijarha izgurati jednog od njegovih saveznika - Joanikija ili Ignjatija * Druga faza: Od Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke prave se dve, na čelo jedne od njih dolazi Grigorije i odatle kreće u političku borbu

LOBIRA NA SVE STRANE

Ideja je da se oživi nekadašnja namera vrha SPC i izlobira podela Arhirepiskopije beogradsko-karlovačke na novobeogradsko-zemunsku i voždovačko-vinčansku eparhiju da bi Grigorija prebacili iz Berlina u Beograd i ustupili mu eparhiju na Novom Beogradu. Prethodno će Grigorije, u susret sednici Sabora SPC 18. februara, na kojoj će biti biran patrijarh, dvojici saradnika (Joanikije i Ignjatije) dati podršku da uđu u najuži izbor za izbor poglavara srpske crkve.

Nije tajna da bi Grigorije najviše voleo upražnjeno mesto poglavara SPC, ali svrstavanje uz deo opozicije koji vodi Dragan Đilas i packe koje je dobio iz Sinoda SPC te ambicije učinili su nerealnim.

- Grigorije ima ambiciju da bude patrijarh, ali je svestan da nije omiljen i da nema naklonost neophodne većine episkopa u Saboru. I zato se sa vladikama Joanikijem i Ignjatijem dogovorio o strategiji, prema kojoj će on da preusmeri pažnju na sebe i preuzme sve napade kao navodni kandidat za patrijarha. Za to vreme i ispod žita, zapravo, Joanikije i Ignjatije biće izgurani u najuži izbor, među trojicu, od kojih će jedan biti izvučen žrebom - otkriva izvor.

Verski analitičar Predrag Đokić potvrđuje da postoji ovakav plan.

- Egzistira priča da je njihov cilj da se podeli arhiepiskopija da bi Grigoriju dodelili novobeogradsku eparhiju, što se onda uklapa i u njegov politički aktivizam pred predstojeće redovne beogradske i vanredne parlamentarne izbore, koji su najavljeni do aprila 2022. Sam je nedavno kazao da oko sebe okuplja ljude s kojima bi da menja Srbiju, a opozicija predvođena Đilasom ga vidi kao stožera te borbe. Zato on, umesto da se bavi pastvom u Nemačkoj, odatle šalje političke poruke - navodi Đokić.

Izbor patrijarha - patrijarh Irinej preminuo 20. novembra od posledica KOVID-19 - novi poglavar SPC biraće se na sednici Sabora SPC 18. februara - tom sednicom, kao najstariji arhijerej, trebalo bi da predsedava episkop šabački Lavrentije (85) - kao kandidati za patrijarha u javnosti se pominju episkop bački Irinej, mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije, mitropolit dabrobosanski Hrizostom, episkop šumadijski Jovan, episkop pakračko-slavonski Jovan, episkop budimljansko-nikšićki Joanikije - kada se izaberu trojica kandidata, patrijarh se određuje žrebom

VAN RADARA JAVNOSTI

Joanikije i Ignjatije, kako dodaje, sve vreme kampanje za novog patrijarha van su radara javnosti i zato su Grigoriju idealni za borbu za prevlast u SPC, ali i za kasnije osvajanje svetovne vlasti.

Istoričar Saša Adamović kaže da je jasno da Grigorije u ovom trenutku ima veće političke ambicije pošto su šanse da bude izabran za patrijarha ništavne:

- On sam je najavio pred Božić političko angažovanje. Nije isključeno da, ako za patrijarha bude izabran neko njemu blizak, dođe možda do reorganizacije Crkve da bi bio prebačen iz Berlina u Beograd. Međutim, ako ne bude tako na Saboru, onda je možda realnije da, umesto reforme Crkve zbog Grigorijeve ambicija, on zbog svog političkog angažmana bude raščinjen.

Na pitanja poslata preko njegove eparhije Grigorije nije odgovorio.

Uočava se, kako navodi Predrag Đokić, da se u medijima naklonjenim opoziciji Grigorije uporno predstavlja kao učenik nedavno preminulog mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, što nije tačno. Prećutkuje se, podseća Đokić, da je u decembru 2008, kada je Amfilohije bio prvi čovek Sinoda SPC, preporučio (zabranio) Grigoriju, tada episkopu zahumsko-hercegovačkom, da javno govori o SPC. Prethodno je Grigorije stanje u SPC opisao kao vanredno i za Crkvu naveo da je obezglavljena posle bolesti patrijarha Pavla. Nije ovo sada, dakle, prvi put da Grigorije pokušava da podigne bunu unutar Crkve.

O ovoj Amfilohijevoj odluci govorio je tada i sam Grigorije u intervjuu za Radio Slobodna Evropa.

- Bukvalno je rečeno zabranjujem. I to je u redu za mene sa te strane, mada to nisam očekivao. Eto, to je sve što mogu da kažem jer, mislim, zabrana je uvek ružna reč - rekao je tada Grigorije.

(Kurir.rs/Srpski telegraf)

Kurir