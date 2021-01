SVE NAPETIJA ATMOSFERA MEĐU KANDIDATIMA ZA PATRIJARHA: Episkopu Lavrentiju porasle šanse, GRIGORIJE SAM SEBI RUŠI REJTING

Malo više od mesec dana ostalo je do Sabora SPC na kom će se, 18. februara, birati patrijarh, a kako se taj rok približava, atmosfera među episkopima i potencijalnim kandidatima postaje sve napetija i neizvesnija.

Povećava se i broj kandidata koji su viđeni za favorite, a među novim imenima za potencijalnog poglavara SPC, kaže izvor Kurira, jeste episkop šabački Lavrentije, koji će i voditi sednicu Sabora, jer je po stažu najstariji episkop. Dodaje da vladici diseldorfsko-nemačkom Grigoriju opada podrška među episkopima, otkad je izneo političke stavove, zbog čega je i zvanično reagovala SPC ograđujući se od njih.

- Episkop Lavrentije ima 85 godina, a arhijerejskog staža čak 53 godine, iza sebe nema afere, u javnosti je poštovan, a vernici ga gledaju kao vladiku koji je dosta uz narod, u eparhiji, na terenu. Sve to ga kandiduje da i među episkopima u Saboru ima podršku. On je bio veoma blizak sa upokojenim patrijarhom Irinejom i episkopi smatraju da bi njegov pravac vođenja crkve bio sličan, odnosno da bi nastavio sa misijom sloge i pomirenja, a da bi držao dobar balans između crkve i države. Vladika Grigorije posle svojih istupa ima smanjenu podršku u Saboru - kaže naš izvor.

Inače, vladika Lavrentije je 2010, kada je za poglavara SPC izabran patrijarh Irinej, pročitao njegovo ime sa koverte izvučene iz jevanđelja i tako saopštio ime novog patrijarha.

Željko Injac Grigorije nema podršku, ali tipuje na svoje vladike Verski analitičar Željko Injac kaže za Kurir da se vladika Grigorije, kome su šanse zbog političkih izjava i jasnog ograđivanja Sinoda od njegovih istupa, uzda u kandidate koji su mu bliski. - On lično nije ni imao mnogo šanse i jasno je da mu Sabor episkopa ne daje podršku, naročito posle zvaničnog stava SPC nakon izvođenja njegovih političkih stavova. Drugi kandidati će imati podršku i šansu da uđu u žreb. Grigorije, međutim, ima svoje kandidate na koje tipuje, a to su vladika Joanikije i vladika Ignatije Midić - kaže Injac. foto: Printscreen

Teolog Miloš Stojković kaže da, prema Ustavu SPC, nema prepreke da kandidat za patrijarha bude vladika Lavrentije, iako će paralelno predsedavati sednicom Sabora.

- To ga po Ustavu ne sprečava da se kandiduje. Vladika Lavrentije bi bio dobro rešenje, on je dobar episkop i starao se i brinuo o mnogih eparhijama i delovima crkve u dijaspori, pokazao je odanost crkvi i srpskom rodu, ali se bojim da zbog svojih godina i zdravstvenog stanja ne bi mogao da odgovori brojnim obavezama koje ima patrijarh. Moje lično mišljenje je da bi najbolje bilo da patrijarh bude Irinej bački, on je najobrazovaniji srpski episkop. Ali najvažnije je da odluku prepustimo Svetom duhu, jer nešto jeste do nas, a mnogo toga je do samog Gospoda i njegove želje - zaključuje Stojković.

Kurir / Silvija Slamnig

