OGRADA OKO SKUPŠTINE KAO PRE 85 GODINA? Ako pronađemo IZGUBLJENO kulturno dobro, evo šta se može dogoditi! (KURIR TELEVIZIJA)

Plato ispred Skupštine Srbije mogao bi da dobije originalni izgled koji je imao od 1936. do 1956. godine. Konkretno, pokrenuta je inicijativa da se vrati ograda kojom je bilo okruženo skupštinsko zdanje, a za koju se verovalo da je izgubljena.

Trenutni izgled je krasi već šest i po decenija, ali to nije originalni izgled Narodne skupštine.

Od 1936. godine, kada je održano prvo zasedanje u njoj i sledećih 20 godina, zgrada parlamenta bila je opasana dekorativnom ogradom. Ispred nje bile su i dve stražarske kućice sa fenjerima.

Ta ograda, koju je osmislio Rus Nikolaj Krasnov, bila je izuzetno kulturno dobro, seća se istoričar umetnosti Nikola Kusovac.

- Meni je to izgledalo očaravajuće dobro, ta ograda koju je projektovao Krasnov, a koji je uradio i sve na ovoj zgradi, bila je izvedena kod najboljih majstora za kovano gvožđe, a Beograd ih je imao izvanredne, objašnjava Kusovac.

Sve to demontirano je 1956. godine, a pod parolom da između naroda i predstavnika vlasti ne treba da bude bilo kakvih prepreka. Jedan njen deo nalazi se na Ohridu oko vile Biljana, neki fragmeti su oko Belog dvora, a navodno parče ograde je u Lješkoj ulici na Banovom brdu.

Za neke delove veruje se da su izgubljeni, pa je zato inicijativa da se vrati originalni izgled komplikovan poduhvat.

- Da li će to biti vraćeno, to je veliko pitanje i da li uopšte može da se pronađe. Ukoliko se to i pronađe, to bi možda moglo da bude deo neke istorijske retrospektive i postavke, kaže predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić.

Iako su neki inicijativu za povratak ograde povezali sa protestima koji su bili letos, te da se njenim vraćanjem povećala bezbednost, Dačić kaže da o tome nema ni govora.

Ideja je starija i planirano je da se vrati povodom 85. godišnjice od prvog zasedanja.

Pitali smo i građane šta misle o tome. Mišljenja su podeljena.

Čak i ako ne bude pronađena čitava ograda, možda bi bar neki njen deo mogao da se vrati ispred parlamenta. Nema sumnje da bi to bila turistička atrakcija, ali da li je to uopšte izvodljivo?

Sud će dati urbanisti.

