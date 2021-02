PREDRAG AZDEJKOVIĆ I MILICA ĐURĐEVIĆ U USIJANJU: Da li je Srbija spremna i da li treba da prihvati istopolne zajednice? (KURIR TV)

Gosti Usijanja povodom nacrta novog zakona o istopolnim zajednicama su Predrag Azdejković, gej aktivista i urednik portala "Gej eho" Milica Đurđević Stamenkovski, članica predsedništva "Srpske stranke Zavetnici".

Koliko je krupan ovaj iskorak i da li je Srbija spremna da na leto, kad se očekuje usvajanje zakona, ima zvaničnu partnersku zajednicu koju čine dva muškarca, odnosno dve žene?

- Šta podrazumeva istopolna zajednica?

- Na radnoj grupi će biti da unese sve što treba da se izmeni, to je predlog zakona koji ide na Vladu i ministarstva. To će značiti da će biti registrovanja zajedničkog života dve osobe istog pola, zajedno sa pravima koja iz toga proizilaze, poput deljenja imovina,prava nasleđivanja, posete u bolnicama, zatvorima, sve ono što podrazumeva bračni život bez usvajanja dece, kaže Azdejković.

- Ne treba govoriti o tome šta je nečje pojedinačno mišljenje. Ovo je mnogo gori zakon nego što sam mogla da očekujem. Izražavam žaljenje što se ministarstvo krije iza pojedinaca poput Nenada, već potura ljude koji su zainteresovana strana. Ja bih jako volela da je Godana Čomić u ovoj emisiji. Ne govorimo samo o grupi, ovo se tiče svih nas, kaže Đurđević.

- Mi ne negiramo društvenu realnost i ne želimo diskriminaciju. Ali, mi se borimo protiv stvaranja analogije između braka i istopolne zajednice, koja je definisana kao porodična zajednica. Sva regulativa zakona je prepisana iz porodičnog zakonika, članovi 19. i 20. kaže Đurđević.

- Prepisano je jer taj koji je radio kopi-pejst nije razmišljao, vidi se da su kopirali i crnogorski zakon, ali to je prednacrt, radna verzija, to će se menjati. Ali to su svi mediji primetili, kaže Azdejković.

- MI smo čuli da taj koji je pisao zakon nije puno razmišljao. Zamislite da treba da bude usvojen zakon koji je pisao neko ko nije razmišljao. Zakone treba da uređuju stručni ljudi. Dozvoljava se da polupismeni ljudi uređuju zakonksu regulativu. Našla sam preko 45 pravopisnih i ostalih grešaka u prvom čitanju ,ali da ne budemo formalisti, suština je da taj zakon je prepisivanje sve odredbe iz porodičnog zakona. Treba izbaciti terminologiju koja izjednačava brak i istopolno partnerstvo. Ako to nije, onda ispada da je porodični zakonik opšti, a ovaj specijalan. To otvara gomilu problema, oko usvajanja dece, potpunog izjednačavanja. Mi ćemo analizu predati Vladi Srbije i ukazati na sve propuste. Za nas je porodica svetinja. Sporna je i uloga matičara, i sporno je što se tome daje cela konotacija koja ima za cilj da kaže da je brak isto što je istopolna zajednica, kaže Đurđević.

- Ne mora se iskoristiti termin porodica. Možda će neko za 30 godina početi da legalizuje partnerstvo na primer tri muškarca i dve žene. Mnogo je otišlo to sve daleko. Vi imate za Zapadu profesore na univerzitetima koji smatraju da treba da legalizuju pedofiliju. Može da se desi da kasnije neko na krilima tih malih koraka krene da promoviše pedofiliju. Ali da ne idemo u širinu. MI moramo da sačuvamo porodicu, sa ti mnema bagatelisanja. Čemu potreba da se koriste termin porodica? Igramo se sa psihologijom, porodica je zajednica muškarca i žene. Zašto je prepisano sve iz porodičnog zakonika, pita se Đurđević.

- Definicija porodice je zastarela. Žene su se vremenom izborile za ravnopravnost, i sada ne možemo da stanemo, da se ne menjaju definicije, društvo se menja, kaže Azdejković.

- Ljude cenim na osnovu njihovog karatkeristika. Pa nije seksualnost jedino merilo. Poštujem posebnosti, i kažem, imajte vašu registraciju, ali nemojte da tražite da se nešto zove porodica, kaže Đurđević.

U toku je javna rasprava? Kako biste vi to uredili?

Plasira se utisak da je ceo svet to uredio, samo mi ne. Zašto bi Kina bila inferiorna u odnosu na Francusku. Od 193 članice UN samo 29 dopušta da postoje gej brakovi. Pravni tim Zavetnika je ukazao na sve propuste, od tehničkih do suštinskih. Tražićemo brisanje prve rečenice, koja kaže da je istopolna zajednica porodica. Mi ćemo tražiti da je istipolno partnesrstvo zajednica dve osobe. Tražićemo da se uvedu termini registracija i raskid a ne razvod. Ne treba da idu kod matičara. Oni već ovu zajednicu doživljavaju kao brak. To što oni predlažu i jeste brak, samo su oni to lukavo sklonili, kaže Đurđević.

Da li se vi osećate kao da ugrožavate prava heteroseksualnih parova?

- Ja ću svog partnera zvati muž, kaže Azdejković.

- Pred nama je period eksperimentisanja uopšte nad ljudskom vrstom, i moramo znati gde je granica. Treba da nađemo meru, i ja sam za to da se napravi spoj tradicionalnog i modernog, nije ovo samo sociologija i psihologija,l ovo je priroda, kaže Đurđević.

