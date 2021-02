ALARMANTNO: Imamo skoro milion vakcinisanih a preti skok novozaraženih zboh bahatosti pojedinaca

U Srbiji je do sada protiv koronavirusa vakcinisano skoro pa milion stanovnika, ali uprkos impozantnoj brojci, koja nas svrstava u sam svetski vrh, u narednih desetak dana, nažalost, možemo očekivati porast broja zaraženih zbog bahatosti onih koji su kršili epidemiološke mere, upozoravaju stručnjaci.

Oni kažu da smo još daleko od kolektivnog imuniteta, te da će nas organizovanje ilegalnih žurki sa stotinama posetilaca, kao i masovni odlazak na planine i odmarališta za praznike - skupo koštati!

Infektolog prof. dr Žarko Ranković ističe za Kurir da su se mnogi opustili kada je počela vakcinacija, ali da, uprkos broju pelcovanih, još uvek postoji mogućnost velikog prenosa virusa.

- Mnogi koji su vakcinisani, nisu dobili drugu dozu. Čak i kada dobiju drugu vakcinu mora da prođe najmanje 10 do 15 dana da bi se moglo reći da imaju neki ozbiljniji imunitet - objašnjava dr Ranković i dodaje da će neodgovorno ponašanje pojedinaca suigurno dovesti do povećanja broja obolelih: - Koliko će to biti, ne zna niko. Imali smo prethodnih dana brojne žurke po Beogradi, a sličnih je sigurno bilo i u drugim mestima po Srbiji. Na Zlatibortu je za četiri dana bilo preko 30.000 ljudi, Kopaonik je krcat... Oni se neće zaraziti na stazama, već po sobama, žurkama, kafićima. Nisam optimsita u vezi sa predstojećim peridom, sigurno je da u narednih 10 do 15 dana možemo očekivati porast novozaraženih.

Da bi gužve na planinama, skijalištima, klubovima i kafićima mogle da se presele ispred kovid ambulanti smatra i epidemiolog dr Radmilo Petrović. On kaže za Kurir da će novog talasa sigurno biti, samo je pitanje da li će se starom soju pridružiti i neki od novih, poput britanskog.

- Ti koji su jedva dočekali da negde otputuju i da se provedu su sebičnjaci. Reč je o čistoj bahatosti. To su uglavnom mladi ljudi, koji imaju para, i koji uglavnom neće imati simptome. Oni će doći kući i zaraziti svoje najbliže, stare, one koji imaju hronične bolesti. Oni će da umru, a ovi će i dalje nastaviti da se bahate.

I dr Tatjana Adžić Vukičević, direktorka Kovid bolnice u Batajnici rekla je za RTS da "veoma strahuje zbog toga šta nas čeka narednih dana, kada se svi vrate sa odmora".

Inače, u poslednja 24 sata u Srbiji je na koronavirus testirana 8.491 osoba, od kojih je pozitivno 1.810, dok je, nažalost, 16 osoba preminulo. Na respiratorima su 139 pacijenata.

REAGOVAO SUD Kazne za organizatore žurki Prvi osnovni sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana direktoru firme G.M i vlasniku L.D za žurku klubu "Musk maćine" na Tašmajdanu u subotu uveče, a na kojoj je zatečeno više od 700 gostiju. Portparolka suda Bojana Stanković je precizirala za Tanjug da im je pritvor određen da ne bi uticali na svedoke. Treće osnovno javno tužilastvo u Beogradu nakon saslušanja osumnjičenih M. M. (36) i V.D. (32), vlasnika i menadžera objekta "Gradska kafana", u kojoj je održana žurka sa više od 400 osoba, zaključilo sporazume o priznanju krivičnih dela, na osnovu kojih su osuđeni na uslovne kazne od godinu dana zatvora, koje neće biti izvršene ukoliko ne učine novo krivično delo u roku od tri godine.

