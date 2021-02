VERSKI ANALITIČAR INJAC O NOVOM PATRIJARHU: Porfirije je dobar izbor, biće pred mnogim izazovima

Verski analitičar Željko Injac pozdravio je izbor Porfirija za 46. poglavara Srpske pravoslavne crkve te naznačio da se radi o osobi koja je svojim ponašanjem ulivala preko potreban mir crkvi u, kako kaže, nimalo lakim vremenima po opstanak srpskog naroda i države.

Injac je rekao da novoizabranog patrijarha, kao prvog među jednakima i u kojeg su "sve oči uprte jer je glas celog Sabora SPC", čeka puno posla i veoma mnogo izazova na raznim poljima, kako crkvenim tako i državnim, počevši od KiM, pitanja srpske crkve u Crnoj Gori, raskola na liniji Carigrad-Moskva, popunjavanja upražnjenih eparhija, problema u "američkim eparhijama" SPC itd.

Danima su pojedini mediji brujali o tome da u SPC postoje podele uoči izbora patrijarha, a Injac napominje da se tu ne radi ni o kakvim podelama već strujama u crkvi, kako kaže, "prirodnim za pravoslavlje i za svaku crkvu".

- I normalno je da postoje različita mišljenja pa samim tim i različita opredeljenja pogotovo kada se bira patrijarh. Ali je problem tu nastao zbog preteranog uplitanja medija, koji su umnogome i poveli kampanju protiv sada već izabranog patrijarha srpskog, Porfirija - navodi Injac i dodaje da je, po njegovom gledištu, takva "kontinuirana kampanja" trajala godinu dana.

Kako objašnjava, neki su preterano navijali da patrijarh bude "opoziciono nastrojen", što je, ističe, "neverovatna glupost".

- Tako nešto ne postoji nigde u svetu, ni u jednoj pravoslavnoj crkvi niti je kroz istoriju postojalo u Pravoslavnoj crkvi. To je uticalo da dođe i do možda većih strasti i među samim episkopima, i do nekih nazovipodela unutar crkve. Ali, videli smo tokom izbora da je veoma brzo održan Sabor i ovo je dosad najbrže ikada održan Sabor gde je već u prvom krugu izabran patrijarh - napominje Injac.

I sam Porfirije, dodaje, nije želeo da raspiruje podgrejane strasti i "doprinosio je smirivanju i smanjivanju istih, do te mere da nije reagovao ni na zlonamerne 'spinove' u javnosti koji su se odnosili na njegov račun".

- Povremeno se samo oglašavao u vezi Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta kada su ga neki studenti zlonamerno snimali. U suštini, on je sve vreme pokušavao da ignoriše 'medijske spinove' i zadrži što je moguće više mir u crkvi. Na kraju je i izabran za patrijarha jer je upravo to ono što vladike i episkopi najviše cene - podvlači Injac.

Pojedine komentare i ocene, pa i kritike u delu javnosti da je novi patrijarh previše "blizak" aktuelnoj vlasti, te da se navodno i država umešala u njegov izbor, ocenjuje neutemeljenim, napominjući da se, kada se u tom kontekstu govori o pritiscima i uticaju države, zaboravlja i druga strana čitave priče - i umanjuje "uticaj iz inostranstva".

- Neki kažu 'nećemo da vlast u Srbiji utiče na taj izbor', ali se ne kaže, 'nećemo da utiče neka strana vlast na taj izbor'. Ne zaboravimo, SPC je zbog svog nemerljivog uticaja u društvu i srpskom narodu, interesantna raznim bezbednosnim službama drugih država - precizirao je analitičar, koji kaže da svaka izabrana vlast svakako ima interes da ima i te kako dobre odnose sa SPC.

Kaže da su loši odnosi tih dvaju entiteta gotovo nemogući uveravajući da bi, čak i da je izabran "najopozicionije" nastrojen vladika srpske crkve, i on sarađivao sa vlašću, "bez ozbira ko je ta vlast".

Na pitanje kakvi izazovi stoje pred novim patrijarhom, odgovara da ima dosta crkveno-državnih pitanja koja će morati da se rešavaju, od kojih neka i veoma brzo.

- Ostalo je dosta upražnjenih eparhija: eparhija valjevska, mitropolija crnogorsko-primorska, mitropolija zagrebačko-ljubljanska pošto Porfirije prelazi u Beograd... To će se rešavati na sledećem redovnom zasedanju Sabora, najverovatnije u maju mesecu - objašnjava Injac.

Kao izazove navodi dešavanja u SAD koja je pokušavao prethodni patrijarh Irinej da popravi a tiču se, kaže, izmene Ustava SPC u Americi i izmene imena SPC u Americi.

Ipak, najveći izazov vidi "u odabiru strane u crkvenom sporu između Carigrada i Moskve".

- Patrijarh će imati jedan težak izbor i moraće da se postavi u odnosu na najnovija dešavanja između Carigrada i Moskve gde su odnosi ne samo zahladneli nego je i nastupio 'prekid opštenja' dveju značajnih prestonica pravoslavlja. U pitanju je problem koji vodi ka raskolu i preti da uzdrma čitavo pravoslavlje - smatra Injac.

SPC je, po njegovim rečima, u specifičnoj poziciji i "u interesnoj zoni i Rusa i Grka", ne samo što je, kako kaže, i geografski između njih.

- Patrijarh će kao i SPC uopšte morati da ima jedan zvaničan stav po tom pitanju. Deo vladika je naklonjen Carigradu, a drugi, veći deo Moskvi - kaže.

Izazovi sa kojima će se Porfirije suočiti na "državnom" planu, za Injca nisu promenjeni od drugih srpskih patrijarha u proteklom periodu, samo su, kako je naveo, dodatno usložnjeni.

- Ostaje problem Srba i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, mada je zakon o verskim slobodama modifikovan i to je dobar i pozitivan potez. Ali, videćemo kako će se sve dešavati u budućnosti u vezi sa tim - navodi on.

Drugi problem je, kaže, pitanje južne srpske pokrajine i odnosa u budućem periodu kosovskih vlasti prema Srbima i SPC na teritoriji KiM.

- Aljbin Kurti, kao izvesno budući kosovski premijer, poznat je kao neko ko ne želi ništa da ima sa Srbijom. I ono što je dosad ostvareno zahvaljujući Zapadu i američkoj ambasadi u Prištini, a ide naruku Srbima, može doći pod znak pitanja. Na Kosovu su garant opstanka srpske crkve upravo Zapad i Amerika. Npr., imamo spor oko manastira Dečani i okolne zemlje - ukazuje Injac i dodaje da Kurti može u svakom momentu da "zakoči pregovore Beograda i Prištine do potpunog zamrzavanja".

- U tom slučaju je pitanje kako će se vlast na Kosovu odnositi prema SPC. To može s jedne strane da okrene Srbe ka Beogradu i da ih više veže za Beograd, ali, s druge strane, može napraviti problem između Srba i SPC i kosovskih vlasti i tu će crkva i novi patrijarh biti u problemu - zaključio je Injac.

(Kurir.rs/ Tanjug)

