KORONA NAS NEĆE BRZO NAPUSTITI: Krizni štab o građanima koji ne poštuju epidemiološke mere

Krizni štab ne može da ide i osuđuje svakog pojedinačno zbog nepridržavanja mera, rekao je danas pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković povodom primedbe novinara o velikom broju građana koji su bez maski prisustvovali ustoličenju novog srpskog patrijarha.

Gojković je na konferenciji za novinare Kriznog štaba još jednom apelovao na građane da se pridržavaju epidemoloških mera koje je usvojila Vlada Srbije, jer je, kako kaže, to jedina svrshishodna borba protiv korona virusa.

"Svako ko se ne pridržava mera je neodgovoran u odnosu na ono što je država usvojila", rekao je Gojković.

Podsetio je da su svi dužni da poštuju mere i da bi inspekcija tim povodom trebalo da reaguje.

Upitan da li zdravstveni deo Kriznog štaba skreće pažnju političkom delu na rizične događaje, jer se čini da pravila ne važe jednako za sve, te da se čini da građani dobijaju pogrešne informacije kada na televiziji vide da se neki ljudi kreću bez maske u gužvi, Gojković kaže da građani treba da veruju onome što govori struka i nauka.

"Struka i nauka su za najstrože sprovođenje epidemioloških mera. I iz političkog dela Kriznog štaba takođe pozivaju na poštovanje mera. Žao mi je kada neko to ne poštuje i što će se razboleti, kao i zato što će se sve to sručiti na leđa zdravstvenih radnika. To jeste naša dužnost, da lečimo, ali pozivam sve da se uzmu u pamet", rekao je on.

Gojković je dodao da će situacija sa korona virusom trajati još jedan vremenski period i da se svi moramo maksimalno posvetiti poštovanju mera.

"Mora što više nas da se vakciniše da virus ne bi imao mogućnost da cirkuliše među nama i da neko zvarši tragično", rekao je Gojković.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir