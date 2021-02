OCA SU MI UBILI PRED OČIMA! Jezivo svedočenje PREŽIVELOG iz Jasenovca: Smejali se dok su UBIJALI i KLALI (KURIR TELEVIZIJA)

Novak Dukić je doživeo pakao na zemlji. To što je uspeo da preživi, što stotine hiljada drugih nisu, vidi kao puku slučajnost. Put logora krenuo je kao šestogodišnjak. U koloni od kozarskog sela, preko Gradiške, ka Jasenovcu doživeo je prvu u nizu tragedija.

-Na putu su izvlačili muškarce iz kolone da ubiju pored puta. Tako su i mog oca - priseća se Novak.

Teško je podneo odvajanje od majke, ali i brata i dve sestre kojima se u Jasenovcu gubi svaki trag. Oduzimanje dece od majki po dolasku u logor je ostalo jedno od najbolnijih sećanja kojima je svedočio.

-Jedna od mlađih žena nije htela da da dete iz naručja, jedan od ustaša prilazi i bode je bajonetom u leđa, ona pada, a druga dvojica prilaze, uzimaju dete, bacaju ga u vazduh da bi ga sačekali na bajonetama - priča sa suzama u očima ovaj starac i dodaje da su sva zlodela činili smejući se.

Zverstvu ustaša mogle su da pariraju jedino - časne sestre.

-Bile su jako stroge, bile su u crnim uniformama, imale us štapove, toljage, za najmanju sitnicu tučeno je štapovima do smrti. One su više ubijale u Jastrebarskom nego što su prilazile ustaše da oni tuku.

Brisanje srpskog identiteta imalo je za cilj da od preživele dece napravi veće ustaše od ustaša samih. Tome su služile i pesmice koje nije uspeo da zaboravi.

Posle svega, nikako se ne slaže sa onim da zločini zaslužuju oproštaj.

-To ne možemo da zaboravimo, a po meni ni da oprostimo. Ja mislim da malo ko ko je to preživeo može da oprosti to što se desilo od strane ustaša - jasan je Novak.

Svedočanstva Novaka Dukića poslužila su i kao inspiracija za film Dara iz Jasenovca, a reakcije hrvatskih pojedinaca na film, kako kaže, vidi kao njihovu sramotu.

