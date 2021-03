BAHATE SE ŠIROM SRBIJE: Tri godine robije zbog korona žurki!

Pored ilegalnih masovnih okupljanja u ugostiteljskim objektima, sve češći problem u Srbiji su i privatne, tajne žurke po stanovima i iznajmljenim vikendicama.

Međutim, neodgovorni organizatori ovakvih događaja - na kojima se mladi zaražavaju, a onda koronavirus prenose starijim članovima svoje porodice - ne rizikuju samo novčane kazne već i kaznu zatvora do tri godine!

Naime, dok svakog dana brojimo dvocifreni broj mrtvih, a zdravstveni radnici se već godinu dana preznojavaju u skafanderima u crvenim zonama, bahati pojedinci iznajmljuju kuće i vikendice na obodima gradova širom Srbije. Do njih se, kako saznajemo, dolazi samo po preporuci, a ulaz se naplaćuje 200 ili 300 dinara. Prema izmenama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, za organizatore žurki sa više od pet osoba predviđena je kazna od 50.000 do 150.000 dinara. U slučaju masovnog okupljanja podležu i odredbama Krivičnog zakonika kojim su, za nepostupanje po zdravstvenim propisima, predviđene novčane kazne ili kazna zatvora do tri godine. Ukoliko ne postoji ugovor o zakupu kuće ili vikendice, vlasnici će platiti i kaznu od 500.000 do milion i po dinara. U slučaju da postoji ugovor, predviđene kazne će snositi organizatori.

S druge strane, komunalna milicija u Beogradu i dalje ima pune ruke posla s korona žurkama u lokalima, pa je tako juče oko 10 sati zatvoren poznati lokal u Ulici Žorža Klemansoa.

- Na žurki smo zatekli 65 ljudi. Ispraznili smo prostor, podneli prijavu i zatvorili objekat. Međutim, kada smo ušli, svi posetioci su stavili maske, pa im nismo mogli pisati prijave po tom osnovu - kaže za Kurir Ivan Divac, načelnik komunalne milicije.

(Kurir.rs/R. K.)

