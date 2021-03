ODNOS BEZ DOSTOJANSTVA I VRŠNJAČKO NASILJE: Kako se društvo postavlja prema obolelim od cerebralne paralize? (KURIR TELEVIZIJA)

O borbi ljudi koji boluju od cerebralne paralize i odnosu društva prema obolelima u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji govorili su Nevena Taralanović, studentkinja Fakulteta političkih nauka i Nikola Čulić iz Regionalne alijanse za cerebračlnu paralizu.

- Jedna reč zvoni u ušima kada je u pitanju ispovest obolelih od cerebralne paralize. To je dostojanstvo. Puno je problema sa kojima se susreću bolesni. I u odnosu prema državi i pomoći koju dobijaju i to su teme o kojima treba govoriti. Na prvom mestu oni osećaju nedostatak dostojanstvenog odnosa društva prema njima i mnogo drugih vidova zlostavljanja. Vršnjačko nasilje, neadekvatne mere, nedostatak obraćanja i na kraju sve to stvara sliku da nisu dovoljno poštovani - kaže Nikola Čulić iz Regionalne alijanse za cerebračlnu paralizu.

Mi kao društvo moramo da radimo na sebi da bismo to ipravili.

Prema njegovim rečima, osobe sa cerebralnom paralizom mentalno su vrlo očuvane, i u tom smislu mogu biti punopravn9i članovi društva. Koliko ljudi okreću glavu od obolelih i kako se odnose prema ovom problemu, posebno je pitanje.

- Ljudi su puni svojih problema i ne trebaju im i tuđi. Ali sa druge strane vidljivost postoji, upire se prstom u pravcu toga šta mi ne možemo, a ne šta možemo, a ljudi nikako ne žele da se bave tuđim problemima, kada već imaju dovoljno svojih - kaže gošća "Pulsa Srbije", Nevena Tarlanović.

Kurir