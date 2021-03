SVE NA JEDNOM MESTU: Počeo da radi Kovid centar sa obaveštenjima o epidemiološkim merama

Danas je počeo da radi Centar za Kovid mere gde se mogu naći najnovije verzije naredbi i uredbi i gde privrednici mogu dobiti tačne podatke o ograničenjima koje ove mere podrazumevaju sa aspekta delatnosti koju obavljaju, saopštilo je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

To će omogućiti da se na jednom mestu dobiju informacija o tome da li pojedini objekti smeju da rade, do koliko sati, u kom obimu, sa kojim kapacitetom, ali to je i mogućnost da privrednici postavljaju pitanja ukoliko im neka mera nije jasna, a odnosi se na njihovo privredno društvo.

Internet adresa Centra za Kovid mere je inspektor.gov.rs, gde se nalaze formulari za postavljanje pitanja, a odgovori se javno objavljuju na sajtu u dnevnom režimu, obaveštava Ministarstvo.

Rad Centra za Kovid mere značajno će unaprediti efektivnost protivpandemijskih mera i doprineti boljem razumevanju mera od strane privrede i građana, s ciljem uspostavljanja maksimalnog povoljnog poslovnog okruženja u uslovima kovid 19 pandemije, zaključuje se u saopštenju.

(Kurir.rs/ Tanjug)

Kurir