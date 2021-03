NIKAD LAKŠE DO TRAKTORA, DRŽAVA DAJE POLA: Za traktor od 20.000 evra, pola dobijete od države, 40 odsto kod banke a 10 je učešće!

KOSJERIĆ - Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović danas je posetio nekoliko sela na teritoriji opštine Kosjerić i razgovarao sa meštanima i dodatnim podsticajima koji će biti dostupni poljoprivrednim proizvođačima širom Srbije.

„Prezentovali smo jednu novu liniju subvencija sa kojom će se krenuti krajem marta ili početkom aprila i koja će biti zanimljiva za ljude u zapadnoj i istočnoj Srbiji, jer prednost imaju stočarstvo i voćarstvo. Da pojasnim, ako želite da kupite traktor od 20.000 evra, pola dobijete od države, 40 odsto dobijete od banke i to na tri do sedam godina a vi učestvujete sa 10 odsto. U Kojseriću je u zadnje dve godine kupljeno oko 100 traktora od subvencija države, tako da mislim da ovo ima smisla”, rekao je za RINU Nedimović u selu Makovište koje je prvo posetio.

On ističe da je Ministarstvo uvek tu da pomogne proizvođačima, a poljoprivrednicima sa kojima je razgovarao na Zboru dao i čak broj svog mobilnog telefona da ga pozovu ukoliko im bude bila neophodna pomoć. „Ja to ne radim samo ovde, već svuda gde odem jer je komunikacija jako važna. Na primer, imamo dosta problema sa krompirom pa čak i ovde u Kojseriću pa ćemo u komunikaciji sa velikim trgovinskim lancima razrešiti. Cena nije onakva kakvu su očekivali, ali ćemo se potruditi da ne ostane mnogo krompira u trapovima nego da ga pokušamo izvesti iz Srbije”, kazao je on.

Nedimović je nedavno putovao i za Bahrein, jer je ta zemlja zainteresovana za uvoz poljopirvrednih proizvoda iz Srbije.

„Jako je važno da osvajamo nova tržišta pre svega za jagodičasto voće ne samo Bahrein, nego i Emirate,Tursku i Egipat, griz maline stigao je čak do Kine. Sve što veći broj tržišta budemo otvarali biće veća potražnja za srpskom robom”, istakao je ministar.

(Kurir.rs/RINA)

Kurir