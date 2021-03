PEDIJATAR SAŠA MILIĆEVIĆ O VAKCINACIJI DECE: Još je rano, vakcine za njih treba dobro ispitati

Pedijatar dr Saša Milićević objasnio je za Kurir da broj dece obolele od koronavirusa jeste povećan, ali da vakcinacija dece u ovom trenutku nije neophodna, jer deca nemaju težu kliničku sliku.

- U ovom trenutku smatram da vakcinacija dece nije potrebna, jer dolaze na pregled sa blagom kliničkom slikom, povećanom temperaturom ili curenjem nosa. Težih kliničkih slika za sada nismo imali, ili ih bude veoma retko da dete ima upalu pluća. Ako bi se desilo da dođe do masovne pojave težih kliničkih slika, onda bi vakcinacija dece bila neophodna - rekao je dr Milićević reagujući na najave američkih i britanskih medija da bi do jeseni već moglo da se počne sa vakcinacijom dece od 12 do 16 godina.

Dr Milićević je naglasio da se deca više zaražavaju zbog mutiranog virusa koji se prilagodio i njihovim receptorima.

- Virus je pokazao da je nepredvidiv i nadamo se da deca neće biti na većem udaru. Slažem se da treba usmeriti ispitivanja vakcina u tom pravcu pre nego što se daju deci. Kada bi došlo do obavezne vakcinacije to bi značilo da su deca postala veoma ugrožena - zaključuje on.

