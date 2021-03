DA SAM ZNALA DA JE NEKO SKLONIO CVEĆE: Oglasila se ministarka Darija povodom izmeštanja cveća sa Spomenika deci

BEOGRAD - Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepevčević osudila je danas izmeštanje položenog cveća sa Spomenika deci poginuloj u NATO bombardovanju na Tašmajdanu.

Kisić Tepavčević je za Tanjug rekla da je na ceremoniju odavanja pošte poginuloj deci došla neposredno uoči njenog početka, da nije videla da je cveće koje je ranije postavljeno privremeno uklonjeno i da to ne bi dozvolila da je videla.

- Da sam znala da je neko sklonio cveće koje je bilo položeno, to nikada ne bih dozvolila, bez obzira što pravila protokola to predviđaju. Žao mi je što je protokol to uradio, ali to su pravila po kojima oni postupaju decenijama, nezavisno od toga ko je ministar, rekla je Kisić Tepavčević.

Kisić Tepavčević se izvinila svima koji su položili cveće na Spomenik poginuloj deci za vreme NATO bombardovanja i istakla da poštuje sve koji su se na taj način setili poginule dece.

Kisić Tepavčević je istakla i da je cveće, odmah po završetku ceremonije, vraćeno na spomenik.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir