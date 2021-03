IMA LI USLOVA ZA POPUŠTANJE MERA? Vesić traži otvaranje, premijerka Ana dala nadu! Čeka se konačna odluka

Nova sednica Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa trebalo bi, prema nekim najavama da bude održana sutra, ali za to još uvek nema zvanične potvrde.

Glavno pitanje, kao i pred svaki sastanak struke jeste da li nas čeka popuštanje ili pooštravanje postojećih mera.

Epidemiološka situacija se prati svakodnevno iz sata u sat, a novo zasedanje struke sa nestrpljenjem iščekuju pre svega ugostitelji čiji su lokali i dalje zatvoreni.

Korona brojke su već neko vreme na visokom nivou, gde gotovo svakodnevno imamo oko 5.000 novozaraženih, a nekim danima i više od toga, što je posebno zabrinjavajuće.

Lekari upozoravaju na popunjene kapacitete bolnica, te napominju da za popuštanje mera nije vreme, a sa druge strane, izjava premijerke Ane Brnabić dala je nadu mnogim ugostiteljima i privrednicima koji ne rade već duže vreme.

foto: Nikola Anđić

Ona je nedavno istakla da su se stvorili uslovi da se sagleda popuštanje mera, ali medicinski deo Kriznog štaba je dosta oprezniji kada je reč o ovoj temi.

- Nadam se da ćemo sledeće sedmice moći da popustimo mere - rekla je nedavno Brnabić.

Medicinski deo je gotovo saglasan da još uvek nije vreme za popuštanje mera.

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon izjavio je juče da ne veruje da će mere protiv širenje korona virusa biti ublažene sledeće nedelje, a da bi razgovori o ublažavanju mera mogli da počnu kada počnu da opadaju brojevi, pre svega procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih.

Prema njegovim rečima, postojeće mere daju rezultate, ali to nije toliko vidljivo jer je epidemijski proces u najvećem zamahu.

Dodaje da će se rezultati mera videti brzo, možda već naredne nedelje, ali epidemija će trajati još neko vreme.

Imunolog i član Kriznog štaba Srđa Janković rekao je pre nekoliko dana da će eventualno otvaranje kafića i tržnih centara tek biti razmatrano zavisno od epidemijske situacije.

- Neprimereno je sad diskutovati o tome, zavisi da li će situacija da se stabilizuje, to ne vidimo, bolnice se pune, ne možemo govoriti o ublažavanju. Pobošljanje je nezahvalno prognozirati, izjava o slabijim merama bila bi besmislena - naglašava imunolog.

Iako su sada brojke manje nego u novembru, kaže da je situacija sada teža jer je preopterećenje sistema dostiglo alarmantan nivo.

Profesor dr Branislav Tiodorović jedini je iz Medicinskog dela Kriznog štaba koji je ostavio mogućnost da se bar delimično popuste mere.

foto: Kurir

- Ako bi se popuštalo sa merama koje se odnose na ugostitelje, važno je reći da bi to trebalo da se odnosi na bašte, jer na otvorenom manji je rizik od zaražavanja, ali uz maksimalno poštovanje mera - rekao je nedavno dr Tiodorović.

On je upozorio da trenutno imamo visok broj pozitivnih, obolelih, hospitalizovanih i umrlih, što je argument u prilog tezi lekara da još nije vreme da se mere popuste.

Ekonomski deo traži popuštanje

Za popuštanje mera posebno se, već neko vreme, zalaže ekonomski deo Kriznog štaba, bar kada je reč o ugostiteljima jer epidemija nije samo zdravstvena nego i ekonomska kriza.

O tome najviše govori zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

On je juče rekao da će predložiti Kriznom štabu u ponedeljak da ugostiteljski objekti rade do 22 sata.

Istakao je da su vakcinacija i striktno poštovanje mera jedini način da se prevaziđu posledice korona krize koja nije samo zdravstvena, nego je i ekonomska i društvena.

- Zamislite koliko ljudi radi u nekoj fabrici ili državnoj upravi. Prema tome, nije pošteno reći da se korona širi samo u restoranima ili kafićima i donositi mere koje su samo medijski atraktivne. Priče da će kafići raditi samo do 14 sati su gluposti i bolje da ne rade uopšte jer svi znamo da se glavni promet u njima dešava posle 17 časova. Drugo, pitanje je koliko njih će uopšte želeti da se otvori. Moramo da radimo i to ne do 20 nego do 22 časa, uz striktno poštovanje mera - rekao je Vesić.

Otvaraju se bašte restorana i kafića?

Ono što bi moglo da bude opcija, ukoliko dođe do popuštanja mera, to se pre svega odnosi na otvaranje bašta ugostiteljskih objekata.

- Ako bi se popuštalo sa merama koje se odnose na ugostitelje, važno je reći da bi to trebalo da se odnosi na bašte, jer na otvorenom manji je rizik od zaražavanja, ali uz maksimalno poštovanje mera - rekao je nedavno dr Tiodorović.

foto: Zorana Jevtić

Tri ključne stvari

Prema rečima premijerke Brnabić, tri stvari su ključne kada je reč o merama.

- Postoje tri stvari koje imamo u vidu zdravlje ljudi, privreda i mentalno stanje nacije. Nadam se da ćemo sledeće nedelje moći da popustimo mere. Čini se da brojke stagniraju. Vadi nas vakcinacija, da nije toga imali bi i preko 10.000 zaraženih. U ovom trenutku je najvažnije da damo podršku zdravstvenim radnicima. Molim vas da poštujete mere - rekla je nedavno Brnabić i dodala da se situacija prati na svaka dva sata.

Trajno rešenje

Ono oko čega se svi članovi Kriznog štaba slažu jeste masovna imunizacija koja je trajno rešenje za trenutnu situaciju.

Do sada je u Srbiji, prema jučerašnjim podacima, ukupno dato 2.300.436 doza vakcina, dok je revakcinisano 918.905 građana.

Na osnovu podataka jučerašnjeg preseka, na korona virus testirano je 14.395 građana od kojih je 4.497 novozaraženih.

Preminula su 37 pacijenata, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije trenutno se nalaze 254 obolela.

(Kurir.rs)

Kurir