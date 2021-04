UZ CEPIVO GRČKA NAJJEFTIINIJA ZA LETOVANJE: Ne morate da bacite 300 evra na PCR test

Od kako je postignut dogovor između srpskog i grčkog ministarstva turizma o mogućnosti dolaska naših građan u Grčku sa potvrdom o vakcinaciji bilo kojim cepivom ili uz negativni PCR testom, telefoni u domaćim turističkim agencijama su se usijali.

Grci ne samo da su predsezoni spustili cene za skoro 50 odsto nego prethodnih godina, već daju mogućnost ulaska u zemlju sa potvrdom o vakcinaciji, što za sada ne radi ni jedna druga zemlja, pa će tako građani izbeći dodatni trošak od 9.000 dinara koliko košta PCR testiranje.

Za četvoročlanu porodicu ukoliko nije vakcinisana letovanje bi koštalo dodatnih 36.000 dinara! Sa druge strane, Egipat i Turska koje su takođe popularne destinacije među srpskim turistima, ne nude opciju da kod njih može da se otputuje sa potvrdom o izvršenoj imunizaciji protiv koronavirusa, već je potrebno obavezno PCR testiranje.

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (Juta) Aleksandar Seničič kaže za Kurir da oni koji su vakcinisani neće imati nikakav dodatan trošak pri putovanju u Grčku a čak će najverovatnije imati i neke dodatne olakšice.

- Već postoje ponude u pred i post sezoni u Grčkoj koje su veoma pristupačne većini građana, a ako uzmemo u obzir da oni koji su vakcinisani neće imati nikakav dodatni trošak, onda je sigurno da će Grčka biti među najjeftinijim destinacijama. U razgovoru sa grčkim ministrom truizma da će naši građani koji imaju bilo koju od vakcina imati i prioritet pri prelasku granice, odnosno da će za njih biti napravljeni kao posebni zeleni koridori, čime bi se i smanjile gužve. Srbi vole da odmaraju i zu Egiptu i Turskoj, ali za njih je potreban PCR test, dok bez ikakvih uslova možemo da uđemo u Albaniju, Crnu Goru i Tanzaniju - kazao je Seničić.

Grčki ministar turizma Haris Teoharis otkrio je tokom boravka u Beogradu da po ulasku u Grčku putnici mogu ponovo biti podvrgnuti nasumičnom testiranju, koje bi se obavljalo na granici i koštalo 10 evra, te da bi sva ova pravila trebalo uskoro da budu potvrdena bilateralnim sporazumom.

- Imamo plan da probna sezona počne u aprilu, pre Uskrsa, za nekoliko odabranih zemalja sa visokom stopom vakcinacije, a Srbija je jedna od njih - kazao je Teoharis.

Kafa u Grčkoj od dva evra, set leželjki najviše deset

Pored jeftinih aranžamana, Grci nisu podzilai ni druge cene, tako kafa u zavisnosti od letovališta košta od dve do pet evra, pivo od tri do četiri evra, a kokteli se kreću od šest do 10 evra, dok litar vode košta 1,5 evra. Giros, mnogima omiljenja grčkla poslastioca, košta od dva do tri evra na ulici, a picu možete i u restoranu pojesti i za 10 evra. Set ležljki i suncobrana u barovima na Halkidikiju poslednje dve godine košta oko od pet do 10 evra, a promena ne bi trebalo da bude ni ovog leta.