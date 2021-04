KOJE LEKOVE NAJVIŠE KUPUJEMO: Kada i lek za prehladu može biti opasan, oprez sa suplementima! Evo šta najviše pazarimo bez recepta

BEOGRAD - Koje lekove smo najviše kupovali od početka epidemije i zašto je važno biti oprezan sa uzimanjem suplemenata.

Tokom epidemije koronavirusa višestruko je porasla potrošnja antibiotika, ali i prodaja vitamina, minerala, suplemenata.

Direktorka Farmaceutske komore Srbije Tatjana Šipetić kaže za RTS da je problematično to što pojedini pacijenti pokušavaju na svoju ruku da kupe lekove, jer lekovi imaju potencijalno neželjeno dejstvo i mogu da utiču na nešto o čemu čak ni ne razmišljate. Upozorava da i suplemente za jačanje imuniteta treba oprezno uzimati i navodi da se pre kupovine obavezno posavetujemo sa farmaceutom.

Tatjana Šipetić je, gostujući u Jutarnjem dnevniku RTS-a, navela da je zbog epidemijske situacije veća potrošnja antibiotika.

"Problematično je što pojedini pacijenti pokušavaju na svoju ruku da kupe lekove, a to je uvek problem zato što zaista morate da prođete neki pregled i neku proceduru da bi ti lekovi bili efikasni", naglasila je Šipetićeva.

Kada je reč o lekovima koji se kupuju bez recepta, kaže da uvek treba voditi računa i da svaki lek ima svoje uputstvo.

"Mora se poštovati ono što piše u tom uputstvu – od toga koliko se dugo taj lek može piti, pa onda se obratiti lekaru ukoliko ne prolaze simptomi, do toga kada se on koristi. Mnogi lekovi imaju potencijalno određeno neželjeno dejstvo i mogu da utiču na nešto o čemu čak i ne razmišljate", istakla je Šipetićeva.

Kao primer je navela da ako koristite lekove protiv prehlade, odnosno za ublažavanje simptoma prehlade, tu ima nekoliko komponenti koje su iskombinovane i mogu da utiču na pojavu pospanosti. To može da bude problem kada je reč o učešću u saobraćaju, dodala je Šipetićeva.

Tatjana Šipetić foto: RTS Printscreen

Na pitanje koje smo lekove najviše kupovali od početka epidemije, navodi da je višestruko porasla potražnja i lekova na recept, ali i bez recepta.

"Od lekova bez recepta to su bili paracetamoli na početku, u martu prošle godine, koji su se izdvojili u odnosu na ostale lekove bez recepta, jer je to bila i osnovna preporuka za smanjenje temperature i ublažavanje bolova kod terapije kovidom", navela je Šipetićeva.

Oprezno sa suplementima

Govoreći o suplementima vezanim za jačanje imuniteta, pre svega povećana je potrošnja vitamina C, cinka i vitamina D, kao i kombinovanih proizvoda koji su namenjeni imunitetu. Upozorava da i to treba oprezno uzimati.

"Ja bih uvek preporučila da se svaki korisnik posavetuje sa farmaceutom, jer su to različita brend imena, a ono što je važno je sastav koji se nalazi unutra. Da ne biste došli u situaciju da uzimate dva ili tri različita suplementa, koji u suštini u sebi imaju istu aktivnu supstancu, i time prekoračite neku dnevnu preporučenu dozu, uvek je dobro da kažete farmaceutu šta je ono što se do sada pili, koliko dugo ste pili i kako ste se zbog toga osećali, pa da on na osnovu toga odabere šta je to najbolje za vas", objasnila je Šipetićeva.

Dodala je i da lekovi mogu da utiču na bezbednost u vožnji, kao i da nisu retke saobraćajne nezgode gde su učesnici koristili neki od lekova koji utiču na psiho-motorne funkcije.

"Tu postoji čitav niz lekova koji na sebi imaju tačno definisan znak koji treba da vas upozori da li taj lek smete ili ne smete da koristite kada se nalazite u saobraćaju i zato je važno razgovarati sa farmaceutom i pročitati šta se nalazi na uputstvu leka", zaključila je direktorka Farmaceutske komore Srbije.

Kurir.rs/RTS