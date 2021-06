USIJA SE AUTO, IMAŠ UTISAK DA ĆE SE ISTOPITI! Velike gužve na ULAZU U GRČKU, putnike nasumično testiraju na graničnom prelazu

Prava letnja sezona u Grčkoj počela je danas, ako je suditi po ogromnim gužvama na graničnom prelazu Promahonas na ulazu u ovu zemlju iz Bugarske, ali i na Evzoniju gde se na prelaz iz Severne Makedoniju u zemlju Helena čeka i po tri i po sata.

Pored činjenice da je počela i sezona godišnjih odmora kolone vozila na Promahonasu se stvaraju verovatno i zbog toga što se putnici nasumično tesiraju na koronu.

Zanimljivo da fotografije kolone vozila stižu sa graničnog prelaza Promahonas između Bugarske i Grčke koji radi non-stop. Na slikama se vidi da je put Grčke krenulo i puno turista iz Rumunije i Bugarske pošto dominiraju registarske oznake iz ovih država.

Takođe, da se primetiti da su slike gužve izazvale turističku euforiju među korisnicima društvenih mreža pa je tako jedan komentar pola u šali, pola u zbilji glasio:

-Joj... Ovo mi ne nedostaje. Usija se auto, imaš utisak da će se istopiti... - napisala je članica fejsbuk grupe "Grčka info".

Evzoni radi od 7 do 23 sata po grčkom vremenu S druge strane, granični prelaz Evzoni između Severne Makedonije i Grčke radi od 7 do 23 sata po grčkom vremenu odnosno od šest do 22 sata po našem. S tim što na ovom prelazu nema nasumičnog testiranja na koronu pa samim tim i manji je rizik putnicima da neće stići do odredišta.

Ako je prednost Promahonasa to što neprekidno radi mana mu je iz perspektive putnika to što se na ovom prelazu testiraju na kovid 19 mnogi turisti i to nasumično. To znači, da oni koji imaju potvrdu o vakcinaciji ili negativan PCR test mogu biti vraćeni sa granice ako prilikom testiranja budu pozitivni.

Podsećanja radi, za ulazak u Grčku potreban je uz pasoš popunjen PLF formular, zatim potvrda o vakcinaciji ili negativni PCR test ne stariji od 72 sata.Postoji mogućnost da uđete u zemlju Helena i bez sertifikata o vakcinaciji odnosno negativnog PCR testa i to u slučaju ako ste preležali koronu u periodu od dva do devet meseci pre putovanja i imate potvrdu o tome u vidu pozitivnog PCR ili antigenskog testa kojima vam je virus dijagnostikovan.

Kurir.rs/Blic