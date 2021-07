DR ŠEKLER ZANEMEO POSLE RAZGOVORA SA ANTIVAKSEROM: Razlog zbog kog mladić ne želi da se vakciniše doktora ostavio u ŠOKU

Doktor Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog, komentarisao je metode podsticanja vakcinacije naročito kod mladih.

Naveo je primer Beča, koji je uveo obavezu pokazivanja potvrde o vakcinaciji ili PCR testa za odlazak kod frizera ili ulazak u gradski prevoz, a pomenuo je i razgovor sa "antivakserom" koji ga je ostavio bez teksta.

"Nedavno sam sreo jednog mladića koji mi je rekao da će se vakcinisati tek kada vakcinacija bude bila obavezna. Pitao sam ga zašto tek tada, a on je rekao da čim još uvek nije obavezna, znači da pandemija nije ozbiljna. Nisam znao šta da odgovorim, izbio mi je sve argumente", rekao je dr Šekler.

On dodaje da je logično da se zdravstveni radnici obavezno vakcinišu.

"Meni je logično da budu zaštićeni u kontaktu s pacijentima, ne daj Bože ako se inficiraju od kovida, završe u bolnici ili umru, oni na taj način ugrožavaju zdravstveni sistem", rekao je on.

Jedna od metoda podsticanja vakcinacije je i uslovljavanje ulaska u zatvorene objekte potvrdom o uredno obavljenoj vakcinaciji ili, u suprotnom, negativnim PCR testom.

"Beč je već uveo takvu metodu, na taj način podstiču mlade. Ako bi neko morao na svaka dva dana da radi PCR o sopstvenom trošku da bi mogao da uđe u restoran ili kafić, to bi bio veliki trošak. U Beču je to uslov i za ulazak u frizerski salon, gradski prevoz ili teretanu", rekao je on.

