AKO KUCU I MACU VODITE SA SOBOM NA DUGAČAK PUT KOLIMA: Kako mogu da pomognu valerijana i matičnjak

BEOGRAD - Lekovito bilje, osim što pomaže u očuvanju zdravlja ljudi, korisno je i za životinje. Leto je vreme kada su kućni ljubimci češće sa nama u kolima, ili učestvuju u porodičnim putovanjima.

Neretko se desi da duži put, životinja teško podnese, ali postoje biljna sredstva koja imaju važno, blagotvorno dejstvo na životinju koja je pod stresom.

„Preparati koji su prirodni trankilajzeri, koji smiruju i opuštaju životinje, se prave uglavnom na bazi valerijane. To su najčešće komercijalna pakovanja koja mogu da se nađu. Valerijana ima kumulativno dejstvo, i ona bi trebalo da se daje životinji nekih sedam-osam dana, pred očekivani stresni period, recimo, pred put, da bi se to dovelo do neke koncentracije koja opušta životinje", kaže za RTS veterinar Dejan Popović.

Dodaje da se sve više, u poslednje vreme, sa istim ciljem, koriste matičnjak i vetiver. Kombinuju se sa valerijanom, i imaju „instant" dejstvo.

Za iste namene postoje i sprejevi i etarska ulja na bazi pomenutih biljaka, a sve kako bi se životinja oslobodila stresa. Matičnja, valerijana i vetiver, takođe se mogu davati životinjama u vidu gelova ili kapsula.

Posebno su za upotrebu zgodni difuzeri koji se uključuju u struju i šire neophodnu koncentraciju supstance kroz prostorije u kojima životinje borave, kao što su veterinarske ambulante, ali i stambeni prostor u kome ljubimci borave.

Naročito su preporučljivi za primenu tokom, na primer, novogodišnje noći, kada životinje trpe stres od zvuka petardi i vatrometa.

„Matičnjak i valerijana kolokvijalno se na srpskom zovu i macina trava, i to ne slučajno. Narod je odavno primetio da mačke obožavaju te biljke", rekao je travar i novinar Momčilo Antonijević.

Kada je reč o matičnjaku, vrlo je korisno njegovo esencijalno ulje. Za samo pet litara tog ulja potrebna je količina matičnjaka koja raste na površini od jednog hektara.

„Ako imate psa ili mačku i ako vam je potreban umirujući instant efekat, obavezno nabavite preparat sa biljkama kao što su matičnjak i valerijana. Ukoliko smirenje treba vama, možete da popijete šolju čaja od matičnjaka, to je izuzetno korisna biljka, jer, pored toga što deluje smirujuće, fantastičan je lek protiv mučnine, i preporučuje se onima kojima vožnja smeta", kaže Antonijević.

Svi komercijalni preparati na bazi bilja namenjeni životinjama mogu se naći u veterinarskim apotekama i ambulantama i pet-šopovima.

