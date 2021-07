MOŽE JAJE DA SE PRŽI NA ASFALTU! SA 39 U HLADU OVA 2 GRADA DANAS SU NAJTOPLIJA U SRBIJI Pogledajte temperature izmerene u 16 sati!

BEOGRAD - Kraljevo i Valjevo danas su, prema merenjima RHMZ u 16 časova, dva ubedljivo najtoplija grada u Srbiji.

foto: RHMZ Printscreen

Sutra promenljivo oblačno, lokalni pljuskovi, do 36 stepeni

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, ujutro i pre podne ponegde na severu, a posle podne i uvece i u ostalim predelima s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Ponegde je moguca veca količina padavina i kratkotrajna pojava grada.

Vetar slab do umeren severni i severozapadni, posle podne i uvece u skretanju na istočni i južni. Najniza temperatura od 18 do 24 stepena, a najviša od 31 do 36 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod, prenosi Tanjug.

foto: RHMZ Printscreen

U Beogradu promenljivo oblačno pre podne sa sunčanim intervalima, posle podne i uveče sa kratkotrajnom kišom i pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab severni i severozapadni, posle podne u skretanju na istocni. Najniža temperatura oko 22 C, a najviša oko 32 C.

Izgledi vremena za narednih sedam dana - do 22. jula: Promenljivo oblačno i nestabilno sa čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavine. Lokalno se očekuje veća količina padavina i grad.

Od srede postepena stabilizacije. Maksimalna temperatura u većini mesta od 27 do 31 stepen Celzijusa.

