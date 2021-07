APEL GRAĐANIMA SRBIJE: Pomozimo Stefanu da otputuje na dugo očekivani put za život

Stefanu su doktori brzo uspostavili dijagnozu, ali mogućnost lečenja, kako je roditeljima rečeno nije bilo.

Stefan Pavlović rođen je 13.10.2006. u Leskovcu. Po rođenju mu je uspostavljena dijagnoza mikrocefalija koja predstavlja neurološku bolest koja uzrokuje prerano srastanje lobanje. Doktori su brzo uspostavili dijagnozu, ali mogućnost lečenja, kako je roditeljima rečeno nije bilo.

foto: printscreen

Posle 14 godina otvara se mogućnost za lečenje Stefana. Sada je potrebno prikupiti 6.000 EUR kako bi Stefan otišao na prve analize i to će biti samo prvi korak ka njegovom ozdravljenju.Dugačak je put do njegovog ozdravljenja, ali uz vašu i Božiju pomoć nadamo se da će Stefan stići do cilja.

Pomozite Stefanu Uplatom na dinarski račun: 165-7010855807-48, Addiko banka 160-6000000838286-13, Banka Intesa Uplatom na devizni račun: IBAN RS351657010855831-73 Uplatom preko pejpal platforme: paypal.me/pokrenizivotsrb Slanjem poruke na broj 3800 (Bilo koja mreža, cena poruke 200.00 RSD)

Molimo sve humane ljude dobrog srca da ukoliko su u mogućnosti, prilože bilo koju sumu novca na neki od navedenih računa.

Ukoliko niste u mogućnosti da donirate novac, jednako ćete pomoći deljenjem ove objave na vašoj priči "stori".

Kurir.rs