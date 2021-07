VEŠTAČKA OPLODNJA KAO NADA MNOGIM PAROVIMA: Za 43 godine na svet je došlo preko 8 miliona beba!

Kada je pre 43 godine rođena Lujza Braun, prva beba dobijena uz pomoć vantelesne oplodnje, znalo se da će ova metoda biti revolucionarna, iako je tek kasnije (2010) dr Edvards dobio Nobelovu nagradu za ovaj poduhvat.

foto: Profimedia

Sada s ponosom možemo da naglasimo da je uz pomoć ove metode, posle 43 godine, na svet došlo preko 8 miliona beba i da je ova metoda dala nadu mnogim parovima koji bi inače ostali bez dece.

Iako je prošlo 43 godine, i dalje su prisutne predrasude u vezi sa lečenjem neplodnosti. I dalje se smatra da je beba dobijena vantelesnom oplodnjom veštačka.

Zato je danas sa nama u emisiji Redakcija na Kurir televiziji bila Sandra Jovanović, predsednica Udruženja Šansa za roditeljstvo i direktorka centra za VTO.

foto: Kurir televizija

- Svi parovi koji imaju problem sa začećem treba da se obrate lekaru, što mlađi krenemo u ovaj proces, veće su šanse da dođemo do cillja a to je beba. Važno je prvo da se uradi spermogram muškarca, pa ako je sve u redu da se pređe na druge analize žene. Čini nam se da je danas sve na dohvat ruke, međutim, parovima poslednja stanica bude lekar. Podvrgavaju se raznim metodama, od čekanja do nekih čajeva. Društvo je sada malo više naklonjeno parovima koji imaju problema sa začećem, ali to još uvek nije u zadovoljavajućoj meri. Uvek postoje ona pitanja poput šta čekate više, kad će dete i ljudi koji imaju problem sa začećem se osećaju povređeno i kriju svoj problem onda. Želela bih da apelujem na parove da se slobodno obrate našim klinikama, sve su opremljene i nema potrebe da se ide u inostranstvo jer nema razlike u opremljenosti - rekla je Sandra Jovanović

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

