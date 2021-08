PREDSEDNIK OBIŠAO RADOVE U KC SRBIJE: Izgledaće kao spejs šatl, završetak do decembra

kraj radova do decembra

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obilazi završne radove na rekonstrukciji i izgradnji Кliničkog centra Srbije.

1 / 35 Foto: TV Pink Printscreen

- Izgledaće kao spejs šatl, mnogo se promenilo u odnosu na poslednji put kad sam bio - kazao je predsednik.

foto: TV Pink Printscreen

- Ponosan sam na ono što sam video danas, neverovatne su promene, ovo je novi KC i prva faza će biti završena do decembra. Presrećan sam, za ovo živite, radite, za ovo ulažete energiju, nalazite novac, da bismo mogli da lečimo naše starije i decu. Zahvalan sam lekarima koji primećuju koliko ulažemo, nismo ovako ulagali 50, 60 godina - kazao je predsednik.

Kako kaže, zadovoljan je što će novi KC imati oko 900 ležajeva intenzivne i poluintenzivne nege, da su sobe kao bolničko-hotelske i dodao da je oprema najbolja i najskuplja, evropska i svetska.

foto: TV Pink Printscreen

- Ovo će ljudi već od Nove godine moći da koriste - najavio je predsednik Srbije i dodao da će narednih dana razgovarati s ministrom Lončarem i Danicom Grujičić koji su predložili izgradnju nove onkološke bolnice.

- Ovo je pokazatelj veće brige za našim najmlađima i najstarijima, ovaj KC koji je ponos i dika Srbije, ostavićemo mlađim generacijama. Mnogo toga smo uradili, ali mnogo toga ostaje da se uradi - kazao je Vučić i zamolio izvođače da radove završe do 1. decembra.

O Nebojši Stefanoviću

- Čuo sam se s njim pre dva dana i pitao sam ga kakvu je ulogu imao FBI u slučaju Beluvuk, na šta mi je rekao da nije ni rekao da je imao ulogu u slučaju Belivuk pošto u tom slučaju FBI nije imao nikakvu ulogu, već samo MUP i BIA. Naknadno pri otvaranju telefona, prvo su telefone otvorili MUP i BIA i prve fotografije koje su pokazane su naše fotografije. Kasnije smo imali podršku sestrinskih evropskih službi.

O fabrici Geoks

- Danonoćno se borimo a nismo ni krivi ni dužni. Država daje sve što može, što nikada nije radila, jer svaki dan koji prođe bez primljene plate mi osećamo kao da smo mi za to krivi iako je reč o privatnom vlasniku koji može da ode kad god hoće. Mogu da obećam ljudima da ćemo da radimo svakog dana kako bismo krenuli da ih zapošljavamo, imamo oko 85 bračnih parova koji rade tamo. Gledaćemo da prvo njih zaposlimo, prvih 200-250 već za desetak dana, a onda idemo dalje. Otvorio sam sam oko 250 fabrika, pogona, ovo je prvi put da neki od investitora odlazi iako su se neki drugi hvalili da su ih doveli.

foto: TV Pink Printscreen

O podnetoj krivičnoj prijavi

- Uspeli smo da dođemo do toga da optužnica protiv Belivuka i ekipe bude verifikovana i da je sud prihvati i kao država da uradimo posao na najbolji mogući način i naše ulice oslobodimo prisustva takih kriminalaca i ubica koji su ugrožavali živote ljudi. Ponosan sam sa koliko su hrabrosti to pripadnici BIA i MUP uspeli da izvedu hrabro i odlučno, uspeli da postave uređaje za praćenje i uradimo to potpuno samostalno- rekao je predsednik.

On dodaje i da su to dobri rezultati. Kaže da nije znao šta je laž u politici sve do 2014. godine kada se Srbija borila s poplavama.

- Izašli su, dal BIRN ili Cins, Krik, tog dana s pričom kako neko krade na nekom tenderu za ispumpavanje vode iz Tamnave i crtaju vam da je vrh vlasti u to upleten. Ja nisam mogao da spavam, zahvaljujući Vesni Kostić iz Svetske banke koja je sve to demantovala i rekla da sve to urađeno u skladu s procedurama.

- Ovo sam ispričao jer mi je neverovatno da ljudi koji znaju ono što je učinila ova grupa kriminalna koja je potekla iz Crne Gore, već danima vode kampanju i slušate: "Hoće li ih tužilac saslušati?", a zbog čega? Kao da ne znaju šta je istina, a šta nije. I tako slušate te gnusne laži pet dana i onda kažete: "Dobro, ponizićemo se, jer nam je teško i sramota što vas nije sramota što radite svakog dana u tajkunskim medijima". Nema problema, evo advokati i pravnici će podneti krivične prijave protiv nas - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da je spreman da saslušanje izvede priključen na poligraf. Siguran je, kaže da je spreman i Vulin.

- Dovedete se u takvu situaciju kad imate one političke protivnike koji imaju mnogo para, a malo morala. Dug staž u politici a nikakve rezultate.

foto: TV Pink Printscreen

O inicijativi Open Balkan

- Imali smo sveobuhvatne razgovore s državnim sekretarom Nemačke Bergerom. Jasno je da imamo različite pozicije po pitanju Beograda i Prištine, ne bih da komenatrišem razloge. Nećemo odustajati od onoga što predstavlja suštinu evropskih vrednosti i sloboda, to je sloboda kretanja, protoka roba, usluga kapitala, to su važne vrednosti koje doprinose rastu svake od naših zemalja. Misli mda smo i dobre sporazume potpisali - rekao je predsednik i najavio pomoć Severnoj Makedoniji u gašenju požara.

Kraj radova očekuje se do decembra

U razgovoru s radnicima, predsednik je upitao da li će biti završeno do decembra, a rečeno mu je da hoće.

- Hvala vam što se mučite po ovoj vrućini, ali izgledaće kao svemirski brod za koji mesec. Hvala vam na trudu i energiji - kazao je predsednik građevinarima.

foto: TV Pink Printscreen

Predsednika Srbije su radnici dočekali aplauzom, a nakon toga je pošao u obilazak.

Predsedniku je predstavljen nacrt plana nove zgrade uz planove o rasporedu klinika i urgentnog centra. Posebno ga je interensovalo gde će da budu smeštene intenzivna i poluintenzivna nega. Svaki sprat je napravljen da ima dobru ventilaciju kiseonikom. Dodatno napajanje je urađeno na odeljenju intezivne nege.

foto: TV Pink Printscreen

Predsednik je ušao i u sobe gde je video kako su razvedeni gasovi do svakog kreveta u svaku sobu. Svaka soba ima svoj toalet, a predsednik je naglasio da je to sada standard.

S njim su i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, gradonačelnik Zoran Radojičić, zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

(Kurir.rs)