TREĆA DOZA SE PREPORUČUJE NAJUGROŽENIJIMA Doktor Branislav Tiodorović: Molim ljude da ne paniče

Treću dozu smo preporučili samo najugroženijima, a ne celoj populaciji i zato molim ljude da ne paniče, da ne trče i ne traže vakcinu od lekara ako nisu teško bolesni. Čak iako vakcinisana osoba nema titar antitela, ne znači da nema imunitet na koronu jer ima ima ćelije tzv. T-ubice, koje je štite - ističe za Kurir epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović, član kriznog štaba.

Tiodorović navodi da krizni štab nije doneo opštu odluku o trećoj dozi i da objektivno nema elemenata za to pošto još niko u svetu „nije uradio opsežne studije, jer vakcinacija traje svega osam meseci, a to je nedovoljno da bi se ispitalo“.

- Ta odluka će uslediti možda za mesec-dva ili do kraja godine. Poštujem ljude koji imaju strah i trče da prime treću dozu, ali moramo im objasniti sve kako bi taj strah eliminisali. Treba da sačekamo da najveće svetske laboratorije, koje to prate, iznesu podatke i kažu da je vreme da prime treću dozu. Ne možemo sad mi da ispadamo najpametniji - kaže Tiodorović i dodaje da ni SZO neće da se izjašnjava jer su joj fokus zemlje koje nemaju ili imaju vrlo malo vakcina.

Merenje IgG antitela, tj. humoralnog imuniteta, podseća Tiodorović, nije jedino merilo imunosti na koronu jer organizam i na drugi način pamti.

foto: Nemanja Nikolić

- Postoji i ćelijski imunitet, koji je čak i mnogo jači, a najveći broj laboratorija i medicinskih ustanova nema uslova da ga meri. Vrlo je značajan, a T i B ćelije reaguju i ubijaju virus. T-kiler ćelije, tj. T-ubice, naš štite - kaže Tiodorović i dodaje da je sve individualno.

Krizni štab je, ističe Tiodorović, na osnovu medicinskih i etičkih razloga procenio da neki ljudi ne smeju da čekaju tu opštu odluku, već da treba da prime treću dozu pošto su već ugroženi svojom osnovnom bolešću i imunitet im ubrzano opada.

- Preporučili smo da pacijenti koji su imali transplantacije, oni na dijalizi, s teškim hroničnim bolestima i akutni onkološki pacijenti prime treću dozu. Čak ni svi oboleli od raka neće primiti treću dozu, već samo oni u akutnoj fazi bolesti. Kao što neće ni svi dijabetičari, već samo oni u teškoj situaciji, koja može život da im ugrozi. Lekar koji vodi njihovu bolest je najkompetentniji da preporuči vakcinu. I to se već sprovodi, znam da su se neki javljali - objašnjava Tiodorović.

A državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr Mirsad Ðerlek izjavio je za Kurir da će davanje treće doze zvanično početi kada „Batut“ izradi stručno-metodološko uputstvo za primenu:

- Nacionalni komitet je dao svoju preporuku kriznom štabu, pa je krizni štab potom dao svoju preporuku da prvo zaštitimo najvulnerabilnije građane. To je dokaz da želimo da vrlo stručno pristupimo davanju treće doze i smatram da ne treba žuriti jer nam faktički predstoji samo još jedan korak kako bismo u praksi to mogli da sprovedemo, a to je stručno metodološko uputstvo „Batuta“, u kojem će biti detaljno opisano i preporučeno kad i kako će biti aplicirana treća doza kod pacijenata koje smo pomenuli.

Prelazimo i 500 novozaraženih Možda vratimo i neke mere l Broj novozaraženih zabrinjavajuće se povećava, juče ih je bilo 487, dok su dva pacijenta preminula, a sedam ih je na respiratoru. - Verovatno ćemo imati i više od 500 zaraženih na dan. Ako i dalje raste, vraćaćemo se na stare mere, a to može biti rad ugostiteljskih objekata do 22 ili 24 sata, okupljanje sa 500 maksimalno na najviše 200 ili 150 osoba. Zvezda je na utakmici na Marakani imala i zbijenu publiku, pa ćemo možda popunjenost tribina sa 50 odsto smanjiti na 30 - ističe Tiodorović.

A šta sa „sputnjikom“ Možda ruska lajt bude treća doza l Stručni komitet je preporučio da treća doza bude RNK vakcina, kakva je „Fajzerova“, ali da opet može da se bira. Pitanje je sad šta da rade oni koji bi da prime ruski „sputnjik V“ jer to cepivo ima dve različite komponente, jednu zasnovanu na adenovirusu tipa 5 i drugu tipa 26. - Videćemo šta će da kažu Rusi, možda će kao treća doza ići „sputnjik lajt“, a možda ona sa adenovirusom tipa 26. Treba malo strpljenja, da sve to ne bude improvizacija - ističe Tiodorović. foto: Shutterstock

Dr Predrag Kon Pretnja stigla iz besnih crnih kola l Dr Predrag Kon kazao je da mu je juče ujutru upućen još jedan tihi, ali „preteći glas iz besnih, uglancanih crnih kola“. - „Dosta više o tim vakcinama“, još jedan, istina tihi, ali preteći glas iz „besnih“ uglancanih crnih kola upućen mi je ovog jutra. Osmehnuo sam se, jer nema odgovora na jednu ovakvu „poruku“ - napisao je juče Kon na Fejsbuku i dodao da pretpostavlja da „čovek veruje da je ‘zdravije’ primiti virus“. - Ali nije. Hiljadu puta je bolje vakcinisati se - istakao je Kon. foto: Damir Dervišagić

Poslednja vest iz szo Moratorijum na treću dozu l Svetska zdravstvena organizacija (SZO) pozvala je juče na moratorijum za davanje trećih, takozvanih buster doza vakcine do kraja septembra kako bi se omogućilo da se vakciniše najmanje 10 odsto stanovnika svake zemlje, javlja Rojters. Visokorazvijene zemlje dale su u maju oko 50 doza na svakih 100 stanovnika, a taj broj se od tada udvostručio. Istovremeno u nerazvijenim zemljama je prosečno primenjena jedna i po doza na svakih 100 stanovnika.

Jelena S. Spasić