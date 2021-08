PODRŠKA ĐACIMA: Beograd uplaćuje roditeljima po 6.000 dinara za udžbenike! Evo kako se prijaviti

Roditelji čija deca u septembru polaze u prvi i drugi razred osnovne državne javne škole na teritoriji Grada Beograda mogu da se prijave za besplatna bespovratna sredstva za udžbenike iz srpskog jezika, matematike, sveta oko nas i izbornog stranog jezika, nakon čega će im biti uplaćeno u proseku po 6.000 dinara na žiro račun.

- Javni poziv objavila je Fondacija za mlade talente Grada Beograda i on traje od 20. avgusta do 30. septembra. Vrednost ovih udžbenika zavisi od izdavača do izdavača - kazao je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić na konferenciji:

- Za prijavu na konkurs potrebno je samo nekoliko papira: potvrda iz škole za upis deteta u prvi ili drugi razred, u kojoj i stoji napomena čije je udžbenike škola izabrala, lična karta, kopija platne kartice sa brojem žiro računa, a za svako dete se po automatizmu nabavlja izvod iz matične knjige rođenih. Prijava je omogućena onlajn.

On je naglasio i da će se po obradi podataka roditelj dobiti povratnu informaciju koliko novca i u kom roku će biti uplaćeno na račun, te i da će se predmeti obrađivati sukcesivno i da se neće čekati kraj konkursa. - Nadam se da će Beograd dati primer i drugim lokalnim samoupravama da realizuju ovakve ili slične projekte. Akcijom je obuhvaćeno više od sto hiljada dece u glavnom gradu - rekao je Vesić:

- Na javni konkurs ne mogu da se prijave roditelji koji već dobijaju besplatne udžbenike za školovanje od Ministarstva prosvete. Zamenica predsednika Skupštine grada Andrea Radulović istakla je da je fondaciji ukazana velika čast da učestvuje u dodeli bespovratnih novčanih sredstava za osnovni paket udžbenika za prvi i drugi razred.

- Ovim projektom bićemo podrška najmlađim školarcima Grada Beograda. Zadovoljstvo nam je što se s njima srećemo na samom početku njihovog školovanja i nadamo se saradnji tokom njihovog daljeg obrazovanja.

Podela početkom septembra

Za decu od trećeg do šestog razreda tableti

Vesić je rekao i da su za decu od trećeg do šestog razreda osnovne škole pripremljeni tableti. - Tableti će biti podeljeni u školama početkom septembra. Potpisivaće revers za preuzimanje i oni su tri godine vlasništvo Grada, a posle toga postaju vlasništvo roditelja. Osigurani su i imaju internet karticu Telekoma Srbija. To znači da će svako dete imati internet na svom tabletu bez obzira na to da li u kući ima internet ili ne. Uz tablete deca dobijaju i kod za digitalne udžbenike. Na taj način ćemo omogućiti da sva deca na teritoriji Grada, bez obzira na materijalno stanje roditelja, dobiju tablet i mogu da uče koristeći digitalne udžbenike. Tableti će imati svoje radno vreme i neće raditi od 22 do šest sati i sa njih će moći da se odlazi samo na sajtove koje je propisalo Ministarstvo prosvete - pojasnio je Vesić.

On je dodao i da će do 15. septembra obezbediti skoro 7.000 laptopova za učitelje i nastavnike: - To što će imati beogradska deca, nemaju deca ni u Beču, Berlinu, Parizu. Imaju ih deca u nekim baltičkim zemljama, ali nema mnogo gradova u Evropi koji imaju ovaj stepen digitalizacije. Za dve godine tabletima ćemo obezbediti apsolutno svu decu u osnovnoj školi i na to sam posebno ponosan.