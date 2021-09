REŠENO PITANJE ZAŠTITE SRPSKOG NEBA! Vlade Radulović OTKRIO kako protiče MODERNIZACIJA srpske vojske

Vojska svake zemlje odraz je njene moći, a u fokusu javnosti u poslednje vreme posebno se ističe modernizacija srpske vojske i njeno naoružanje.

Centar za geostrateška istraživanja i terorizam istraživali su kako protiče modernizacija srpske vojske u periodu od 2016. godine do 2021. godine.

O tome kako i koliko smo opremljeni u "Pulsu Srbije" govorio je prof. dr Branko Krga, penzionisani general, vojni ataše u Moskvi i Načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije i Vojske Srbije i Crne Gore od 2002. do 2005. godine.

foto: Kurir televizija

- Ova publikacija je rezulatat istraživanja i ozbiljnog rada. To su pitanja od suštinskog nacionalnog interesa. Kada se upoređuje vojska iz ranijeg perioda i ova danas, to je teško izmeriti. To nisu samo kvantitativni, već i kvalitativni. Kada sam ja bio, vojska je imala i mnogo kvaliteta i mnogo nedostataka, i ova sadašnja ima isto - kaže prof. dr Branko, koji je zaključio da iako smo mala zemlja imamo veoma dobro naoružanje.

Na ovu temu govorio je i Vlade Radulović, vojno-politički komentator.

foto: Kurir televizija

- Ne možemo porediti zemlje sa većim vojnim budžetom poput Rumunije i Mađarske i Srbiju. Oni imaju mnogo više novca sa kojim raspolažu. Mi možemo da se poredimo sa zemljama bivše Jugoslavije i tu se najčešće povlači znak jednakosti sa Hrvatskom. Ostale zemlje su daleko ispod i njihovo naoružanje se svodi na neke sitne kupovine ili doniranje - kaže Vlade.

foto: Kurir televizija

- Napravljeni su podjednaki pomaci u svim vidovima i svim rodovima naših oružanih snaga. Bitno je reći da smo uspeli da odahnemo kada je u pitanju lovačka komponenta, dakle eksadrile od 14 aviona MIG 29, mi smo suštinski rešili pitanje zaštite našeg neba. Napredujemo i u razvijanju vertikalnih komponenti. Postoje i nagoveštaji za jačanje PVO komponente - naveo je Radulović.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

03:34 Profesor međunarodnih odnosa o povratku redovnog služenja vojnog roka