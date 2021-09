DA LI SU BEZBEDNIJI MLAĐI ILI STARIJI VOZAČI: Stručnjaci se spore oko starosne strukture u redovima GSP

Milan Božović, stručnjak za bezbednost i Goran Aleksić iz Srbije transport govorili su na temu strukture vozača u GSP-u.

foto: Kurir televizija

- Imamo problem sa vozačima. I to ne samo mi, već i cela Evropa. Kod nas je problem to što je starosna granica za vozača 24 godine, a oni koji se opredele za to zanimanje, obučeni su već od 18. godine i sigurno neće čekati 6 godina da bi se bavili svojim pozivom - navodi Milan Božović. stručnjak za saobraćaj.

- Da bi neko postao vozač autobusa mora da plati 3.000 do 4.000 evra, a plate baš i nisu neke. Ne postoje starosna ograničenja za profesionalne vozače. Važno je samo da postoji lekarsko uverenje.

foto: Kurir televizija

Goran Aleksić iz Srbije transport navodi da je prosečna starost vozača GSP-a preko 55 godina, što je jako puno.

- Suštinsko pitanje ovde je kome trebaju vozači. To nije pitanje transporta, već transportnih usluga. Vozači su jedan od važnih resursa, a mi ga već godinama zapuštamo. Dolazimo do toga da imamo kadar koji nije obučen - kaže Aleksić.

foto: Kurir televizija

- Jako loš kvalitet vozača nanosi štetu i poslodavcima i građanima. U Srbiji nema nikog ko ima dozvolu za D1, za minibus. Kod nas tek dolaze u situaciju da budu obučeni sa 24 godine.

- Nemamo mi puno da biramo, kada prevozniku dođe vozač koji je invalid i koji ima potvrdu da može da vozi automatik, za koji mu ne treba leva noga, takvog vozača su primorani da prime. Ja nemam ništa protiv bilo koga, ali jednostavno to je izbor. Mi imamo pogrešan pristup obučavanju vozača - kaže Božović.

